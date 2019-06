zpe, Novinky

„O auditech se bavit nebudu, to je záležitost úředníků. Jsou tam nějaká pravidla, já do toho nechci zasahovat,“ uvedl Babiš před odletem na summit do Bruselu.

Ještě před pár dny Babiš prohlašoval, že chce s Junckerem o auditech mluvit. „Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální,“ řekl Babiš začátkem června. Svůj názor ale přehodnotil.

Babiš si vysloužil kritiku europoslanců



Premiéra za plán řešit audity s šéfem Evropské komise před časem kritizovali čeští europoslanci. Novinkám řekli, že Juncker se podle nich s českým premiérem vůbec nebude chtít o auditech bavit.

„Premiér má s Junckerem řešit, jak ochránit zájmy České republiky, a ne Agrofertu. Navíc to řeší auditoři, ne politici. Jestli si myslí, že Juncker zvedne telefon a řekne auditorům, kluci, nechte Andreje na pokoji, tak to se plete. To je možná styl Andreje Babiše, ne Evropské unie,“ zhodnotil začátkem června pro Novinky šéf TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

Místopředseda EK: Audit je objektivní



Do Česka dorazily dvě předběžné auditní zprávy. Jedna se týká střetu zájmů Andreje Babiše, druhá zemědělských dotací. Babiš audity zpochybnil a prohlásil, že se jedná o útok na Českou republiku od Evropské komise.

Proti tomu se už ohradil místopředseda komise Valdis Dombrovskis. Nechal se slyšet, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně.

Česku podle návrhu hrozí, že by muselo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Babiš to odmítá a tvrdí, že Česká republika žádné peníze vracet nebude.