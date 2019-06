Barbora Zpěváčková, Novinky

Pro vznik agentury hlasovalo 102 poslanců z řad ANO, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Pro přehlasování senátního veta bylo potřeba minimálně 101 hlasů. Proti se postavilo 48 poslanců z řad ODS, Pirátů, STAN a TOP 09. Většina poslanců SPD se zdržela. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

Poslanci o novele debatovali zhruba dvě hodiny. Proti vzniku agentury se v diskuzi velmi zostra stavěla opozice. „Všechny vás velmi prosím, abychom vyhověli návrhu Senátu, abychom zamítli tenhle paskvil, protože to je snaha o legalizaci korupce ve sportovní sféře,” varoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Dodal, že jde o „monopolní uchvácení šesti miliard ze státního rozpočtu”.

„Když si ten návrh přečtete, tak si tam o podpoře sportu nepřečtete vůbec nic. Přečtete si, že se zřídí agentura, která bude podporovat sport a bude asi dvojnásobně personálně větší než doteď. Jak a proč to bude dobře, se tam nedočtete. Je to přenos babišismu do tohoto odvětví,” prohlásil Kalousek.

Hniličku varoval, že se může stát „užitečným idiotem”, který poslouží cizím zájmům.

Senátoři upozorňovali například na to, že předseda agentury jmenovaný na šest let je téměř neodvolatelný a přitom bude rozhodovat o rozdělení zhruba 50 miliard korun. Podmínky, které musí šéf agentury splňovat, jsou podle senátorů velice vágní. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, přičemž část by přešla z ministerstva školství.

Národní agenturu pro sport hájil premiér Andrej Babiš (ANO). „Milan Hnilička je poctivej kluk, byl v Naganu, určitě nekradl a krást nebude,” prohlásil premiér.

Sáblíková nemá halu, burcoval Hnilička



Hnilička vznik a poslání agentury obhajoval s tím, že situace ve sportu je alarmující a je třeba s tím něco dělat. „Vždyť tady u nás je doslova kritická celá hlavní sportovní infrastruktura. Když si vzpomenu na kolegu z ODS, skokana na lyžích Kubu Jandu, jeho úspěchy, tak generace jeho následovníků už nemá pomalu kde trénovat. Harrachov zdevastovaný, Frenštát obdobně,” prohlásil Hnilička.

Zmínil i rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která se zatím nedočkala podpory v podobě jediné haly, kde by se mohla ona a její následovníci systematicky připravovat.

„Vždyť jsme v porevoluční historii nebyli schopni postavit ani národní fotbalový stadion pro fotbal, kde bychom mohli přivítat třicet a více tisíc fanoušků. Zato se nám podařilo zdevastovat ten Strahovský, kterým jsme se pyšnili svého času jako největším na světě,” burcoval Hnilička.