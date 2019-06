zpe, Novinky

„Chápu, že opozice má jen program antibabiš a ráda dělá velká mediální gesta. Bohužel tím podle mě trochu zbytečně paralyzuje Sněmovnu, která má před sebou před létem ještě hodně práce,“ sdělil Novinkám premiér.

„Ale samozřejmě je to právo opozice, které respektuji. Všichni ministři budou připraveni představit svoji práci. Příští týden to bude rok, co máme naši menšinovou vládu. Poprosil jsem ministry, ať mi připraví statistiku, jak plní programové prohlášení,“ dodal Babiš.

Opozici vadí střet zájmů



Opozice v úterý oznámila, že vyvolá hlasování o nedůvěře menšinové vládě ANO a ČSSD. Důvodem jsou návrhy auditních zpráv EU, které mluví o střetu zájmů premiéra Andrej Babiše při čerpání dotací pro koncern Agrofert. Česku hrozí, že bude muset vracet až 450 milionů korun.

Vládě chtějí nedůvěru vyslovit ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN. Proti vládě se postaví i hnutí SPD. Rozhodující tak budou hlasy komunistů, kteří vládu tolerují. Opozice také burcuje, aby se připojila ČSSD. Šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka už ale v úterý řekl, že poslanci dali jasně najevo, že nehodlají hlasovat pro vyslovení nedůvěry kabinetu.

„ČSSD se zavázala v koaliční smlouvě, že nebude hlasovat pro vyslovení nedůvěry naší vládě,“ připomněl Babiš.