Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane předsedo, opozice pořád dokola řeší Andreje Babiše. Došla vám témata?

Vůbec ne. Téma Babiše nastoluje on sám. Postupně se dozvídáme o jeho střetu zájmů, o jeho členství v StB, o krácení daní prostřednictvím placených reklam na Čapím hnízdě, o jeho souboji s Evropskou komisí. Dohání ho jeho historie. Andrej Babiš je dnes zátěží pro Českou republiku. Nemá kapacitu řešit nic víc než sám sebe, svoji rodinu a svůj byznys. Co vláda předložila za důležitý zákon, kromě rozpočtu? V čem je ta úžasná práce, od které údajně zdržujeme? Vláda selhává v základních tématech. Ve vztahu k půdě a přírodě, ve vzdělávání, infrastruktuře, stavebnictví.

Skoro každá vaše tisková konference se týká premiéra. Neměli byste dát víc energie do řešení problémů, které tady jmenujete?

Do insolvenčního zákona se mi podařilo prosadit, že se zrušil strop pro předlužené. Budeme předkládat balíček zákonů proti suchu, abychom dokázali lépe zadržet vodu v krajině. V září budeme předkládat návrhy na zjednodušení státu. Na podzim bychom měli mít paragrafované znění reformy školství. Ale když na tiskovce o střetu zájmů premiéra nemluvíme, tak vždy přijde otázka: a co nedůvěra vládě, už máte podpisy? Je to zacyklená situace. Ta práce není vidět, protože veškerou pozornost strhává minulost Andreje Babiše. Mnoho lidí chtělo věřit, že tady je někdo lepší. Ale on se posunul od formátu řídit stát jako firmu do formátu stát jsem já. Bude bojovat se všemi, aby ochránil sebe, ať už se jedná o útoky na soudy na Slovensku, útoky na Evropskou unii, útoky na policii, státní zástupce. To je to nebezpečí.

Zátěž premiéra je obrovská a brzdí Českou republiku

To je ten důvod, proč chodíte na demonstrace, které pořádá Milion chvilek pro demokracii? Nepřiživujete se na nich trošku?

Byli jsme tam pozvaní k vystoupení, to bylo rozhodnutí organizátora. Navíc to zcela odpovídá tomu, co jsme říkali před rokem. Zátěž premiéra je obrovská a brzdí Českou republiku. Klobouk dolů před Mikulášem Minářem. Byl jsem skeptický k tomu, že to dokáže udržet, myslel jsem, že se to rozpadne.

Když by se teoreticky splnilo to, co demonstranti požadují a Andrej Babiš jako premiér

skončil, co by se potom dělo? Prezident by si potom klidně mohl udělat svoji úřednickou vládu.

Prezident by měl jmenovat jiného premiéra z hnutí ANO. Respektujeme vítěze voleb, ale ať najdou jiného premiéra. Andrej Babiš má takovou zátěž, která ho zdržuje od práce, ale je kontraproduktivní tím, že dělá ostudu. Pro mě je vždycky náraz, když jsem někde v zahraničí a s někým si o tom povídám. „A on jako koupil ta největší média?“ „Koupil, no.“ „A to jako šlo?“ „Šlo.“ „A on je druhý nejbohatší a velký příjemce dotací?“ „Je, no.“ To, jakým způsobem využívá stát pro sebe, to je nepřátelské převzetí státu jako vyšité.

Spolu s dalšími politiky z opozičních stran jste mluvili o tom, že byste vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Uděláte to? ODS pořád avizuje, že chce jednat.

Do prázdnin to proběhne, nejpozději na červencové schůzi. Na tom jsme domluveni.

Nicméně nemáte dostatek hlasů, aby byla nedůvěra byla vyslovena.

Snažíme se přesvědčit sociální demokracii, ptáme se jich, jestli to mají zapotřebí. V ruce to drží Jan Hamáček. Je jediný reálný, kdo může vládu dotlačit k demisi. Andrej Babiš by se bez problému opřel o SPD a KSČM, už nemá co ztratit.

Realistické ale spíš je, že ČSSD se k vám nepřipojí.

Sehnat 101 hlasů na nedůvěru je velmi těžké. Jenže když nic neuděláme, je to špatně. Někdy i to, že donutíte lidi, aby zapřeli sebe sama a řekli, věřím tomu Andreji Babišovi, je dobré. Budou muset říct: pořád věřím, že tenhle premiér je nejlepší pro republiku.

Ve volbách do Evropského parlamentu jste kandidovali s TOP 09. Jak to vypadá se spoluprací dál?

Čekají nás krajské a senátní volby, v těch jsme spolupracovali už před rokem. V krajských volbách je také snaha spolupracovat, v Libereckém kraji měla topka lidi na naší kandidátce. Ta spolupráce dává smysl. Ale co se týče sněmovních voleb, to se uvidí až po těch krajských a senátních.

Spojením s TOP 09, v jejímž čele bude Miroslav Kalousek, nic nezískáme

V TOP 09 probíhá jakýsi vnitrostranický boj, v průzkumech na tom není moc dobře. Spekuluje se, že by se měl do čela vrátit Miroslav Kalousek. Byla by to pro vás překážka, kdyby byl znovu předsedou?

Předseda je Jiří Pospíšil. Miroslav Kalousek s ním evidentně není v dobrém vztahu, ostřelují se, co můžou. Některé regiony jsou Pospíšilovy, některé Kalouskovy. Jak chcete s takovým subjektem, který se vnitřně likviduje, plánovat dlouhou budoucnost, když ani nevíte s kým? Ale to, že je Miroslav Kalousek velkým problémem pro naše regiony, to je fakt. V tu chvíli by to nedávalo smysl. Spojením s topkou, v jejímž čele bude Miroslav Kalousek, nic nezískáme. Kalouska si za mnoho věcí vážím, nikdy mě nepodrazil. Ale vím, že kdybychom do toho šli, tak součet je minusový.

Je reálné, že by vznikla jakási středopravicová koalice ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09?

Jsou dvě varianty. Buďto jít samostatně, nebo že ta spolupráce bude daleko širší. Paradoxně se lépe vysvětluje spolupráce čtyř stran, jejím cílem je sdílení hodnot a společných myšlenek a víc se hledá, co spojuje.

ANO pravděpodobně další sněmovní volby vyhraje. Lidé už neřeší jeho kauzy. Je to taková fascinace lídrem

Takže boj proti Babišovi spojí čtyři strany.

Neříkal bych tomu boj proti Babišovi. Jde tam o základní hodnoty, na kterých stojí západní společnost. Respekt k právnímu státu, respekt k partnerovi, solidarita, pro západní směřování, účast v EU, NATO. Způsob vládnutí současného kabinetu nás posouvá na východ.

Je to vůbec proveditelné? Jako čtyřkoalice byste museli ve volbách získat minimálně 20 procent. Vaše koalice s lidovci na poslední chvíli ztroskotala právě kvůli tomu strachu z překročení hranice pro vstup do Sněmovny.

Lidovci se zalekli předvolebních průzkumů. Jestli to má mít smysl, tak 20 procent musíme mít. Ale jsou různá řešení, dlouhodobě jsme spolupracovali s topkou jako s podporou. Nemusí to být čtyřkoalice. Ale když se na to podíváte, tak ANO pravděpodobně ty další sněmovní volby vyhraje. Ten elektorát má tak zhutnělý, že nemáme šanci se k němu dostat. Lidé už neřeší jeho kauzy. Je to taková fascinace lídrem.