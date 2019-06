zpe, Novinky

„Je to dobře. Ukazuje to na fakt, že oligarchové ve vládě, a není to jen premiér, jsou problém ČR, který nám škodí,“ řekl šéf sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS).

„My to vítáme. KDU-ČSL a další poslanecké kluby už na začátku týdne požadovaly, aby došlo k okamžitému zastavení vyplácení koncernu Agrofert z národních zdrojů,“ uvedl předseda lidovců Marek Výborný.

„Také vítám, že k tomu SZIF přistoupil, ale bohužel se značným zpožděním. Považuji za velmi ostudné, že to trvalo tak dlouho,“ podotkl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Je to dobře, ale pozdě,“ konstatoval předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Šéf poslanců STAN Jan Farský zdůraznil, jak je důležité členství v Evropské unii, protože vrací Českou republiku do reality právního státu.