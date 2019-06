Novinky, Právo

Ze Státního zemědělského intervenční fondu bylo holdingu Agrofert od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun.

Dotace vyplacené koncernu Agrofert

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Unijní auditoři byli ve fondu na kontrole letos mezi 14. a 18. lednem. Pokud by i auditní zpráva o zemědělských dotacích navrhovala peníze vrátit, mohlo by to mít na Agrofert jako největšího producenta v českém zemědělství a potravinářství hospodářský dopad.

Babiš jakékoliv porušení pravidel odmítá s poukazem na to, že vložil firmy do svěřenského fondu a nemá s nimi nic společného. I když společnosti formálně nejsou jeho majetkem, stále je beneficientem svěřenského fondu, což znamená, že mu patří veškeré zisky všech firem ve fondu.

Možný střet zájmů odmítl v minulých dnech i Toman.