zpe, Novinky

Na dotaz, jestli premiér sleduje úterní demonstraci proti němu a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, Babiš odpověděl: „Nesleduju, proč bych to sledoval. Je hezky, tak oni tam chodí teďka na koncerty.“

Dodal, že s demonstracemi nic nenadělá. „Dnes jsme seděli s paní ministryní Benešovou a s Rekonstrukcí státu, řešili jsme zákony. Není důvod protestovat. Není to příjemné, ale já to akceptuji. Co můžu dělat. Oni demonstrují na základě vylhaných věcí, které jsou nepravdivé. Ale já ty lidi nepřesvědčím,“ zdůraznil Babiš.

Lidé v úterý opět zaplnili pražské Václavské náměstí. Požadují záruky nezávislosti justice a chtějí odchod ministryně spravedlnosti Benešové (za ANO) a premiéra Babiše. Demonstraci opět organizuje iniciativa Milion chvilek. Její předseda Mikuláš Minář odhadl počet demonstrujících na 120 tisíc.