„Evropská rada má mít hlavní slovo. Komise? Proč má paní Schillerová deficit 50 miliard? Proto, že Evropská komise nám od dubna zadržela 17,6 miliardy korun. Je otázka, jestli to nedělají naschvál, ale určitě tam asi bylo něco špatně,” řekl před poslanci Babiš ve zmateném projevu, v němž kritizoval komisi, opozici i novináře.

„V lednu 2019 nám Evropská komise napsala, že nesouhlasí s akčním plánem. Oni nám zadržují peníze a oni se chovají tak, jak se chovají. Už dávno bychom ty peníze mohli mít doma a potom by ten rozpočet vypadal úplně jinak. I když samozřejmě výdaje jsou podstatně vyšší, protože my jsme skutečně výdaje do lidí napumpovali,” pokračoval Babiš.

Podle premiéra je audit útokem na celou Českou republiku, a nikoliv na něj. „Zpráva má znaky útoku. Není to útok na Babiše, ale je to ohrožení českých firem. Musíme ten nesmysl tvrdě odmítnout na základě tvrdých faktů a dat,“ uvedl Babiš ve svém projevu delším než půl hodiny.

Rozpočet je v hlubokém schodku už v květnu



Jaký přesně vztah mezi zmíněnými 17 miliardami a plánovaným schodkem státního rozpočtu pro rok 2020 ve výši 40 miliard měl na mysli, ale neuvedl. Do schodku 50 miliard se již v květnu dostal i rozpočet pro rok 2019, ačkoliv pro celý rok je plánovaný 40 miliardový deficit.