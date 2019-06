Jan Martinek, Právo

Novela zavádí definici množíren a rovnou je zakazuje. Nově stanoví, že chovatelé musí zajistit maximální počet tří vrhů u psů a chovných koček. Štěňata se budou moci od matky odebrat až po padesáti dnech, koťata až po 84 dnech. Pokuta za nedodržení zákona by měla být pro fyzické osoby až 200 tisíc korun.

Ďábel, který se skrývá v detailu, tkví ale v následujícím ustanovení. Pokud bude kočka chovaná například na zahradě, novela postih nepředpokládá, protože podle zákonodárců chovatel zabřeznutí kočky nemůže ovlivnit.

„Povinnost se bude i nadále vztahovat pouze na chovatele chovných koček. Tato úprava reaguje na fakt, že v případě chovu koček mimo byt chovatele, například na zahradě, nemá chovatel kočky možnost ovlivnit počet zabřeznutí kočky,“ stojí v důvodové zprávě k zákonu.

Podle Lucie Košťálové z organizace Můj život s kočkou jde o velmi nebezpečnou formulaci, která povede k ještě drastičtějšímu jednání množitelů.

„Kromě toho, že budou i nadále pokračovat v nekontrolovatelném množení a týrání koček, nyní je ještě k tomu vyženou do mrazu na zahradu či na dvůr. Tím se dovedně vyhnou jakémukoli postihu, protože budou moci tvrdit, že jde o kočku žijící venku, a nemohou mít tedy nad ní kontrolu,“ uvedla pro Právo Košťálová.

Podobně se vyjádřila i Petra Vojtíšková z organizace Hlas zvířat. „Toto je určitě velmi problematické, bohužel v návrhu je takových děr víc. Nejsou doložené prováděcí předpisy, v jakých podmínkách se mají kočky chovat,“ řekla Právu.

Poslance vládní ČSSD Jana Chvojku připomínka chovatelů zaujala. „Tuto otázku vítám, protože může včas odhalit případná interpretační úskalí novely, kterou velmi silně podporuji,“ sdělil Právu. „V ústavně-právním výboru budu proto iniciovat debatu na toto téma s předkladatelem a v případě potřeby předložím pozměňovací návrh,“ podotkl.

Stop rozmnožování šelem a lidoopů



Veterinář Jiří Žák z Prostějova Právu řekl, že současná úprava toho mnoho nezmění. „I kdyby stát nařídil chovatelům, aby se kočky nerozmnožovaly, tak se nic nezmění. Návrh zavádí pojem ‚množírna‘, to dobře vypadá, ale týrání zvířat jejich chovem v nevhodných podmínkách je už zákonem zakázáno,“ dodal.

Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který se tématu zvířecích množíren věnuje, vládní novelu rovněž kritizuje. „Už mě odborníci upozornili, že to příliš fungovat nebude. Maximální počet vrhů je nesmysl, nemá to kdo kontrolovat. Navíc jde především o podmínky, v jakých jsou zvířata v ilegálních množírnách chována, a to vládní novela neřeší,“ řekl Právu Pospíšil s tím, že jediná cesta je zakázat množírny přímo trestním zákoníkem.

Novela rovněž řeší zájmové chovy exotických zvířat. Zakazuje například rozmnožování vybraných šelem a lidoopů v zájmových chovech, jejich venčení na veřejnosti nebo koutky, kde se lidé mohou za poplatek s těmito zvířaty mazlit. Šelmy, jedovatí hadi nebo například krokodýli by nově nesměli být převáženi do ČR ze zahraničí.

Novela, která by měla začít platit v prvním čtvrtletí příštího roku, se vztahuje také na veřejná vystoupení zvířat v cirkusech, televizi nebo ve filmu, pro která bude nutná licence od Státní veterinární správy. Nově bude rozšířen zákaz drezury na mláďata delfínů a slonů. Dosud se vztahoval na primáty, ploutvonožce, některé kytovce, nosorožce, hrochy nebo žirafy.