ČTK

Čínská společnost, která působí v Česku, pořádá na Žofíně od pátku do neděle výstavu tradiční čínské keramiky. Na akci, která se koná v předvečer 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, pořadatelé podle svých slov pozvali zástupce prezidentského úřadu, ministerstva kultury a NM.

Mluvčí muzea Kristina Kvapilová ve čtvrtek řekla, že NM dar nepřijme a ani se nikdo akce na Žofíně nezúčastní.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček uvedl, že na páteční vernisáži by měl být přítomen zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Petr Mužák.

Společnost European Chinese Culture & Exchange Associaton, která putovní výstavu tradiční čínské keramiky do Prahy přiváží, je podle obchodního rejstříku od loňska v ČR zapsaným spolkem. Účelem nadace je podle zápisu v rejstříku „provozovat osvětovou a vzdělávací činnost v hudbě, umění, malířství a kultuře všeobecně a dále sportu, v rámci zapojení do odborných, amatérských a poloamatérských aktivit”.

Konvičky pro Národní muzeum



Spolek má také „vést své členy a ostatní zájemce k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními organizacemi i jednotlivci (...)”. V týmu je na webu zmiňován třeba Jiří Pos, někdejší ředitel pražského letiště.

ČTK se neúspěšně pokoušela čínské organizátory výstavy kontaktovat. Ve svém prohlášení uvádějí, že jeden z autorů děl, malíř, básník, umělecký kritik a sběratel Luo Qing byl loni 18. září pozván českým ministrem kultury a ministrem zahraničí k výstavě a přednášce v Praze.

Výstava na Žofíně má prezentovat keramiku související s čajovou kulturou a představí díla několika umělců, kteří se tomuto umění věnují. „Na závěr vernisáže čínská strana věnuje konvičku Qin Quan a konvičku Tian He Quan Národnímu muzeu, aby podpořila a rozšířila povědomí o tomto umění a čínské čajové kultuře,” sdělil Michal Hora za společnost Promo Production, která pomáhá s technickou stránkou putovní výstavy čínským pořadatelům. Národní muzeum ale dar nepřijme.

Nejistý původ daru, stopy míří k ministerstvu propagandy



„Darovat umělecké objekty je běžným zvykem mezi významnými institucemi. Dary ze zahraničí také nejsou ničím výjimečným. Dar ale většinou předává velvyslanec dané země a vedení instituce. Jde-li o dar ze zahraničí, podarovaná instituce, tedy její akviziční komise, musí schválit, zda dílo přijme a zda má smysl, aby bylo zařazeno do sbírky instituce,” řekla Klára Procházková za projekt Sinopsis, který se věnuje dění v Číně a snaží se podávat přehled o něm z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů.

Jde o projekt Ústavu Dálného východu FF UK a spolku AcaMedia. Organizace ECCEA je podle ní neprůhledná, český web má pouze hlavní stránku, v Číně web nemá. Podle zjištění Sinopsis je pravděpodobně agenturou placenou čínským ministerstvem propagandy.

Procházková připomíná, že každá instituce by měla mít kodex k přijímání takových darů ze zahraničí. „V tomto případě je ale nejistý původ daru a dárce. Zajímavé je i to, že se takto významný dar - údajná konvička z dílny jedné z nejvýznamnějších čínských keramických škol - má věnovat českému muzeu právě v době výročí 30 let od masakru na náměstí Nebeského klidu. Je to výročí události, která je v ČLR největším tabu. K masakru neznámého počtu, pravděpodobně několika set až tisíce lidí, došlo v centru Pekingu v noci z 3. na 4. června 1989,” připomíná.