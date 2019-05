Novinky

Fórum bude podle pozvánky trvat 90 minut a kromě vystoupení prezidenta a odpovědí na položené dotazy nemá další vystupující ani program.

Prezident na Žofínském fóru vystupuje opakovaně. Loni v květnu na akci věnované občanské zodpovědnosti hovořil o mediokracii (vláda médií, pozn. red.) a kritizoval novináře, respektive politické i sportovní komentátory.

Video

Zeman má za idioty už i sportovní komentátory; zdroj: ČTK

V minulosti Zeman hovořil na Žofíně například o národní suverenitě. K jejímu dosažení doporučil „mít kuráž, mít koule a mít kabelku”. [celá zpráva]

Právě kabelkou bouchala podle něj někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová do stolu při vyjednávání o podmínkách pro svou zemi. „Takže koule především, kuráž na druhém místě, a pokud za nás bude vyjednávat žena – u pánů by to působilo asi poněkud nepatřičně – ať si s sebou vezme tu kabelku,” uvedl tehdy prezident.

Dříve na Žofínském fóru pro změnu vyzval ke stíhání finančníka Zdeňka Bakaly, proti němuž se vymezuje opakovaně. [celá zpráva]