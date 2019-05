Renáta Bohuslavová, Novinky

Jak hodnotíte výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Když jsem viděl očekávané úspěchy extremistů ve Francii a Itálii, obával jsem se mnohem většího úspěchu extremistů. Na to u nás naštěstí nedošlo, což je pozitivní zpráva.

Co říkáte na propad ČSSD i na výsledek hnutí ANO?

Hnutí ANO bezbřehým populismem, dnešní hostinou na úkor budoucnosti a naprosto cynickým populistickým marketingem vyluxovalo voliče ČSSD. A ti tradičně jsou málo mobilizovatelní k evropským volbám a Babišovi jich přišlo méně, než by si přál. ČSSD doplácí na svou kolaboraci s partnerem, který ji současně likviduje.

Vy jste nakonec jako koalice STAN a TOP 09 získali 11,65 procenta, jste na čtvrtém místě a máte tři mandáty. Je to podle vás úspěch?



Zaplaťpánbůh je to splněný úkol. O mandát méně už by byl debakl. Kandidátka byla v zásadě, když si odmyslím Zelené, složená jako minule, ale byl tam jeden velký rozdíl. Zatímco minule jsme se snažili na naši společnou kandidátku získat nové silné osobnosti, tak teď byla spíš snaha se těm osobnostem vyhýbat nebo je dokonce na kandidátku nepouštět, aby nedošlo k přeskočení prvních dvou.

Koho teď konkrétně myslíte?

Myslím, že odchod pana Jaromíra Štětiny nebylo tak úplně jeho rozhodnutí. Reagoval na neochotu, aby na té kandidátce byl. Nepřišlo mi úplně fér, když Štětinovi nebo Teličkovi bylo vyčítáno, že štěpí politickou scénu. Je vždy otázkou, čí je to vina. Myslím, že vina leží na nás, nedokázali jsme je na kandidátku přivést.

Bylo by podle vás rozumné mít na kandidátce odpadlíka z ANO pana Teličku?

Už před rokem nejvyšší vedení spolupráci s Teličkou striktně vyloučilo. Já si říkám, že jsme v situaci, kdy nemáme striktně vylučovat diskuse s těmi, kteří mají stejné hodnoty. Teď není čas na hrdinství a hledání drobných rozdílů, za dva roky jsou volby do Poslanecké sněmovny, které budou naprosto fatální pro tuto zemi, a myslím si, že subjekty se společnými hodnotami by se měly spojovat.

Kandidátku do Evropského parlamentu vedl Jiří Pospíšil. Je i předsedou strany. Není tajemstvím, že spolu nemáte úplně nejlepší vztahy. Má tedy stále vaši podporu?



Máme spolu korektní vztahy. Jiří Pospíšil je předseda mé strany a má mou podporu a spolupráci jako předseda a před námi je volební sněm, a koho tam budu podporovat, ještě nevím.

Nicméně ve volbách ho přeskočil Luděk Niedermayer téměř o polovinu preferenčních hlasů. To se nezdá jako jeho výrazný osobní úspěch.

Není žádným tajemstvím, že já i Karel Schwarzenberg jsme Jiřímu Pospíšilovi nedoporučovali, aby do Evropského parlamentu kandidoval, a říkali jsme mu to i v osobních rozhovorech, nicméně jeho touha byla obrovská. Předseda strany má vést stranu do voleb do Poslanecké sněmovny. Doporučovali jsme, aby lídrem byl Luděk Niedermayer. Oba nás také mrzelo, že nekandidoval Jaromír Štětina, ale respektoval jsem většinový názor.

Absolutním vítězem v počtu preferenčních hlasů se stal @LudekNie. Mám velkou radost z toho, že voliči (na rozdíl od stranických orgánů) dávají přednost odborné kompetenci a pracovitosti. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 26. května 2019

Psal jste, že voliči dali přednost odborné kompetenci a pracovitosti. Znamená to, že Jiří Pospíšil není podle vás tak odborně kompetentní a pracovitý?



Není žádné tajemství, že pan Pospíšil i pan Polčák byli v Evropském parlamentu pasivní. Ta srovnání existují a dá se říct, že ani jeden se tam příliš nepřetrhl, a doufám, že se polepší. Luděk Niedermayer tam projevoval mimořádnou kompetenci a má i mezinárodní autoritu a voliči, kteří jdou k volbám, tak jsou poměrně poučení a vyjádřili to preferenčními hlasy a dali za pravdu těm, kteří chtěli, aby byl lídrem kandidátky.

Byly to nějaké ambice Jiřího Pospíšila nebo Stanislava Polčáka (STAN)?

Náš zásadní limit byla obava z osobností, které by mohly přeskočit pana Pospíšila i Polčáka. To do značné míry limitovalo úspěch naší kandidátky. Posledně skákal pan Štětina, tak se chtělo, aby nyní neskákal vůbec.

Měl by z toho vyvodit osobní důsledky?

To je otázka na něj. Já nejsem přítel dramatických gest. Máme půl roku před volebním sněmem a je důležité, aby se strana uvnitř poradila o vnitřní strategii. Potvrdilo se to, co jsem říkal, že by předseda strany neměl vést evropskou kandidátku. Bylo to aplikováno zcela opačně, aby ti zasloužilí nebyli přeskočeni.

Také jste psal, že jste s Karlem Schwarzenbergem přemýšleli, jak budete postupovat po volbách. Jak tedy?

Přemýšleli jsme o tom, ale to si nechám nejdříve pro stranickou základnu.

Zeptám se tedy jinak. Přemýšlíte o tom, že byste znovu na podzimním sjezdu kandidoval na předsedu strany?

Přemýšlím o tom, že by mělo být více kandidátů na předsedu strany, a velmi bych si to přál.