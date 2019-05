Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane premiére, jak hodnotíte výsledky voleb?

Vzhledem k té kampani, která na nás jela, to hodnotím pozitivně. Veřejnost byla pod obrovským dezinformačním tlakem ze všech stran. Ten výsledek je pro nás velký úspěch.

Volby přinesly debakl pro ČSSD. Bude to mít vliv na vládu?

Vládu to neovlivní. Vláda se odvíjí od složení české Sněmovny, máme podepsanou koaliční smlouvu. Není tam žádná souvislost. Ale nepopírám, že mě ten výsledek ČSSD překvapil. Podle mě to ale není o panu předsedovi Hamáčkovi. V rámci té kauzy ministra Staňka (ministr kultury Antonín Staněk pozn red.) byly v ČSSD různé názory a tlaky. Musí si to vyhodnotit.

Jaká témata budou pro vaše nové europoslance stěžejní?

Bude důležité, jak dopadne Evropská komise, kdo bude předseda. Nejdůležitější je evropský rozpočet a vnitřní trh a musíme si jasně říct, co s dvojí kvalitou potravin.

Spousta lidí říká, že téma dvojí kvality potravin pro vás bylo téma jen před volbami, že teď na to zapomenete.

Nezapomenu. Vždycky řeším téma, které je na stole. Když se mluvilo o zneužívání chovů pejsků, tak jsem to začal řešit. Věnoval jsem se tomu. Člověk si musí tu problematiku nastudovat a získat informace. Začala tady kampaň proti mým bývalým firmám. Máme dvojí kvalitu potravin, jsou párky, které mají 90 procent masa, a které mají 50 procent masa. Pokud to tak je, tak je potřeba odlišit ty obaly. Problém je, pokud je stejný obal a vevnitř je něco jiného.

V minulém volebním období odešli ANO dva europoslanci - Pavel Telička a Petr Ježek. Nestane se zase něco takového?

Nemyslím si to. Je to o charakteru těch lidí.