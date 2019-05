Jan Menšík, Právo

„Široce převažuje názor, že je žádoucí omezit odvolatelnosti nejvyššího státního zástupce a zavést funkční období vedoucích státních zástupců a rozprostřít výměnu nových státních zástupců do více volebních období. To tady ostatně zaznělo od paní ministryně,“ shrnul diskusi předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek který setkání uspořádal.

Účastníci se naopak neshodli na tom, zda tato opatření zavést větší vládní, či menší poslaneckou novelou. Příznivci užšího poslaneckého návrhu totiž argumentují tím, že tímto způsobem by bylo rychlejší převést do praxe to, na čem už nyní panuje shoda.

Na to však reagovala Benešová tím, že v červnu na vládě předloží ministerskou novelu, kterou připravoval předchůdce Benešové Jan Kněžínek (za ANO), a nic zdržovat nehodlá. „Já na nic nehodlám nic měnit, jsem s ní spokojená. Vládní novelu budu v horizontu června dávat do vlády. Žádné zdržení nebude, ani to nechci,“ uvedla Benešová.

V příštím týdnu, konkrétně 31. května, se však ještě setká se Zemanem a návrh podrobněji prodiskutují. „Uděláme si k tomu menší poradu, a pak není problém novelu pustit dál,“ řekla Benešová.

Zeman by ve funkci mohl být až do roku 2025

Návrh by měl například stanovit funkční období pro nejvyššího žalobce a účinná by měla být od roku 2022. Nejvyšší státní zástupce by nabytí její účinnosti měl v rámci tříletého přechodného období zůstat ve funkci až do roku 2025.

Dalším bodem novely je také to, že by měla být posílena nezávislost nejvyššího státního zástupce. Oproti současnému stavu, kdy nejvyššího žalobce může bez jakéhokoliv vážnějšího důvodu odvolat vláda, by totiž mělo být možné jeho odvolání pouze na základě kárného řízení, jako je tomu nyní u předsedů soudů.

Zeman je tomu nakloněn. „Souhlasím s tezí odvolávání vedoucího prostřednictvím kárného řízení. A souhlasím také se zavedením funkčního období i s tím, aby byla v souladu s funkčním obdobím soudců, předsedů soudů,“ uvedl Zeman.

Jedním z těch, kteří volají po přijetí užší poslanecké novely, je i předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, který po celém Česku už několik týdnů organizuje protesty za nezávislost justice. Veřejnost podle něj chce mít, co nejdříve jistotu, že vláda trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše Zemana neodvolá. „Bude to trvat dlouho, než to projde Sněmovnou a vejde v platnost,“ nadhodil Minář na setkání s tím, že by bylo záhodno přijmout již hotový návrh z dílny TOP 09, který tyto věci řeší.

Spekulace o nezávislosti justice a vlny protestů započaly téměř ihned poté, co bylo jasné, že Benešová v čele justice nahradí Kněžínka. Ten svou rezignaci oznámil pár dní poté, co policie v polovině dubna navrhla obžalovat premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v kauze údajného dotačního podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo. Toto načasování vedlo ke spekulacím, že by se Babiš mohl snažit výměnou ministrů ovlivnit svou kauzu.

Vody rozčeřila Benešová také krátce po svém nástupu do funkce svým vyjádřením, že by ráda zeštíhlila justiční soustavu. Tato reforma by spočívala v tom, že se zruší vrchní státní zastupitelství a vrchní soudy, protože současná čtyřstupňová soustava je podle Benešové na Česko příliš. Nutno však podotknout, že o takovéto změně justiční soustavy se mluví už roky a jak soudci, tak státní zástupci s tímto krokem nemají větší problém. Upozorňují však na to, že je potřeba vše pořádně prodiskutovat a analyzovat.