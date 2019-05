ren, Novinky

Prezident a premiér se na pravidelných setkáních scházejí zhruba jednou měsíčně. Tentokrát by se schůzka měla věnovat situaci kolem ministerstva kultury, ministr Staněk v pondělí předal Babišovi svou rezignaci.

Zeman minulý týden uvedl, že se nebude ke Staňkově kroku vyjadřovat, dokud se s ním osobně 28. května nesejde. Na tento čtvrtek má Zeman ještě naplánovanou schůzku s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Staněk oznámil svůj konec poté, co se vyhrotila situace kolem jeho rozhodnutí odvolat ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zdůvodnil to tím, že dělali chyby v hospodaření. Za to si následně vysloužil kritiku veřejnosti, odborných kruhů i opozice. Nepodržela ho ani jeho vlastní strana, ze které se dokonce objevovaly hlasy, že Staněk šel tímto krokem na ruku prezidentovi, který má s ředitelem Fajtem dlouhodobě napjaté vztahy.

Staněk v rezignačním dopise pochybení odmítl, za svými kroky si stojí a hovoří o štvavé kampani

Dalším tématem schůzky by měl být v pondělí představený návrh rozpočtu pro rok 2020.