zpe, Novinky

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která teď míří do Sněmovny, uvedl na Twitteru Úřad vlády.

Polepšit by si měly rodiny s nově narozenými dětmi i ty s nejmladším potomkem do čtyř let, které budou zrovna příspěvek pobírat.

Z přidávaných 80 tisíc korun by měly rodiny dostat odstupňovaně část peněz podle věku dítěte a výše čerpání rodičovské.

My s tím přišli, my našli peníze



Schválení vyšší rodičovské předcházely spory mezi koaličními ANO a ČSSD, které se předháněly, kdo s tím přišel dříve.

„Byli jsme to my, kdo si to prosadil do koaliční smlouvy, kdo bojoval za to, aby se podpořil co nejvyšší počet rodin,“ řekla v pondělí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) v pondělí na tiskové konferenci oznámili, že na zvýšení rodičovské našli ve státní kase 8,6 miliardy.