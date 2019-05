Renáta Bohuslavová, Novinky

„Stavíme se do pozice tribunálu, aniž by tady byl ten, kterého se to týká. Nebudu zpochybňovat kvalitu média, ale žijeme v době, kdy se dají videa upravovat. Nemohu brát za bernou minci to, co mi média ukazují,” prohlásil na čtvrtečním jednání výboru komunistický poslanec Daniel Pavlas.

Výbor se návštěvou Ondráčka na Donbasu, která proběhla v sobotu 11. května, zabýval poté, co se objevilo video, na němž je poslanec v samozvané Doněcké lidové republice vítán zástupcem Denisem Pušilinem jako oficiální zástupce České republiky s červeným kobercem při zvuku státní hymny.

“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj — Michal Kubal (@MichalKubal) 15. května 2019

Ondráček cestu nijak nezpochybnil. Novinkám napsal, že se jednalo o soukromou cestu, a tu nemá potřebu komentovat. Na dotaz, proč se tedy hrála česká hymna, nereagoval.

To, že by šlo o oficiální návštěvu, odmítl ve středu ministr zahraničí Tomáš Petříček a ve čtvrtek jeho slova na výboru vysvětlovat i náměstek Aleš Chmelař. Ten řekl, že vizuálně cesta vypadala jako oficiální návštěva českého zástupce a mohlo se to tak zahraničním médiím jevit.

Jako oficiální akci cestu prezentovala státní tisková agentura neuznané Doněcké lidové republiky DNR-News, která zveřejnila i video z akce. Uvedla, že Pušilin přijal 11. května „oficiální zástupce spřátelených zemí, kteří přijeli do Doněcku při příležitosti dne Doněcké lidové republiky”. Ondráček měl stejně jako ostatní na klopě stužku v barvách Doněcké lidové republiky. Vozidlo, které ho přivezlo, mělo vládní značku a bylo označené černomodrorudou vlajkou DNR a vlajkou ČR.

„Ministerstvo zahraničí se na cestě, která náležitostmi vizuálně vypadala jako oficiální návštěva, nijak nepodílelo a nebylo o ní informováno. Černá limuzína s vlaječkou ČR nebyla v majetku české ambasády,” uvedl Chmelař a zdůraznil také, že Pušilin je evidován na sankčním seznamu Evropské unie.

Podle poslance ANO Pavla Plzáka ale nikdo nezakazuje dialog s těmi, kteří na sankčním seznamu jsou. „Mohou vstoupit na toto území, pokud to bude za účelem dialogu. Sankční seznam neříká, že bychom s těmi lidmi neměli vést dialog,” uvedl Plzák na výboru.

SPD: Ověřme autenticitu videa



O tom, že video, kde je Ondráček zachycen, nemusí být pravdivé, si na výboru zaspekuloval i poslanec za SPD Jiří Kobza.

„Trvám na tom, aby byla ověřena pravost a autenticita videa. Můžeme pochybovat o tom, do jaké míry jsou informace v médiích pravdivé,” uvedl.

Své si k tomu přidal i Plzák. „Setkání výboru jsme udělali nahonem. Poslanec Ondráček se nemůže vyjádřit. Na základě videa, aniž bych věděl, jaké jsou okolnosti, nemohu rozhodovat,” dodal.

Komické výmluvy, reagují Piráti



Podle Pirátů je politická stránka věci jasná. „Výmluvy, že to tak možná nebylo, jsou vrcholem komičnosti. Neoctl se tam náhodou a nebyl do toho vmanipulován,” uvedl na výboru poslanec Jan Lipavský.

„Je tady celá řada ústavních činitelů, kteří zastávají zájmy Kremlu a naprosto podporuji to, abychom toto jednání odsoudili,” doplnil.

To se následně stalo a výbor hlasy poslanců Pirátů, Starostů, ODS, lidovců i ANO přijal usnesení, v němž se od cesty distancuje a deklaruje, že se nejednalo o oficiální cestu. Doporučil, aby se k tomu takto postavilo i plénum Sněmovny. Následně si výbor odhlasoval, že zdůrazňuje podporu územní celistvosti Ukrajiny.