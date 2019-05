zpe, Novinky

„Paní ministryně se mýlí, stejně jako v mnoha dalších věcech, například když sestavuje nesmyslné deficitní rozpočty. ODS zruší EET a odstraní další byrokratické překážky, které aktivním lidem ztrpčují život a brání v podnikání. Voliči se na nás mohou spolehnout,“ reagoval předseda ODS Petr Fiala na slova ministryně.

Ta v rozhovoru pro Novinky doslova řekla, že EET se stala součástí české ekonomiky a nikdo ji už nezruší.

„Součástí ekonomiky to je, ale česká ekonomika si oddechne, když to nebude. Pokud něco přináší víc škody než užitku, což bezpochyby EET dělá, tak je lepší to zrušit,“ komentoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

EET podle něj vyhovuje velkým společnostem, které získaly velkou výhodu na úkor malých. „Vyhovuje to operátorům, kteří mají kšeft, a prodejcům pokladen, kteří mají kšeft. Vzniklo tady lobby těch, kteří v tom mají ekonomický zájem. Ale věřím, že se to zrušit podaří,“ dodal Kalousek.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek podotkl, že EET tlačí na malé podnikatele místo toho, aby se zabránilo převodům zisků do daňových rájů nebo dotačním podvodům. „Tam můžeme získat pro rozpočet mnohem více peněz, takže nevím, proč by EET nemohlo být zrušeno,“ řekl Bartošek.

Farský: Stát nemá překážet



Podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka hlavním problémem EET je, že nemá žádnou přidanou hodnotu pro své uživatele. „Pokud by se toto podařilo napravit, může být EET dobrovolné,“ míní Ferjenčík.

Předseda poslanců STAN Jan Farský prohlásil, že chápe, že Schillerová EET hájí, protože vláda nic moc jiného nevymyslela. „Bude nutné provést analýzu, jestli je EET vůbec efektivní. Stát má sloužit, ne překážet. A EET je zvláště u malých podnikatelů další překážkou a obtěžováním, které není vyváženo žádným benefitem,“ zhodnotil Farský.