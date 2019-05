Barbora Zpěváčková, Novinky

Zvýšení by se podle sociálních demokratů mělo dotknout všech rodin, které ho budou k 1. lednu 2020 pobírat. Opozice kritizuje ČSSD za to, že vymýšlí pořád něco jiného, ale žádná dohoda v koalici na stole ještě není.

„Po dlouhých debatách soc. dem. přichází s návrhem, aby byl navýšen rodičovský příspěvek všem rodinám, které k 1. lednu 2020 čerpají rodičovský příspěvek. Aby dostaly šanci ho vyčerpat, budou rozhodující dva faktory, a to věk dítěte a nastavení příspěvku, ten takzvaný denní vyměřovací základ,“ uvedla v neděli Maláčová.

Dodala, že návrh přiznává zvýšený příspěvek až 80 procentům rodin s dítětem do čtyř let.

Babiš: ČSSD před volbami hýří nápady



Premiéra Andreje Babiše (ANO) plán překvapil. „V koalici jsme se domluvili, že o rodičovském příspěvku budeme jednat v rámci jednání o rozpočtu na rok 2020. Toto je už třetí různá verze návrhu rodičovského příspěvku ze strany ČSSD a slyším o ní poprvé,“ reagoval na dotaz Práva.

„Chápu, že ČSSD hýří před evropskými volbami různými nápady, ale měli by dodržovat to, co bylo dohodnuto v koalici,“ dodal.

Původně chtěla koalice zvednout dávku všem. V březnu se ale kvůli úsporám dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců. To ale vzbudilo vlnu nevole u veřejnosti a koalice řekla, že návrh ještě změní. Vládní strany ale zatím k žádné dohodě nedospěly.

Jen se lacině předhánějí, kritizuje Rakušan



Nekoordinovaný postup vládních stran kritizuje opozice.

„Sociální demokracie vymýšlí každý týden něco jiného. Rodičovskou by měla navrhnout vláda a měla by ji zvednout všem, kteří na to mají nárok. Rodiny si to zaslouží, je to podpora i demografického růstu nutného k udržení celého systému veřejných financí. Už to mělo být dávno,“ napsal Novinkám šéf lidovců Marek Výborný.

„S rodičovským příspěvkem problém nemáme, je to i naše priorita. Odmítáme ale, aby se ČSSD a ANO jen lacině předháněly, s čím která strana přijde. To není pomoc rodinám, ale závod o voličské preference,“ konstatoval lídr hnutí STAN Vít Rakušan.

Koalice by si podle něj měla ujasnit, co chce celá vláda. „Pak můžeme mluvit o tom, co podpoříme jako opozice,“ dodal.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že žádný návrh ČSSD zatím neviděl. Zaznamenal pouze příslib, že něco předloží. „Ale takových návrhů už měli celou řadu, a nakonec přistoupili na koaliční kompromis a návrh stáhli. Se zvýšením rodičovského příspěvku souhlasíme. Musí se však týkat rodičů všech dětí, nikoliv je vybírat podle toho, jestli se narodily na Silvestra, nebo na Nový rok,“ komentoval Fiala.

Richterová: Rodinná politika má být předvídatelná



„Rodičovská je klasický příklad sociální podpory, která by měla být pravidelně valorizována, podobně jako důchody. Ať je rodinná politika našeho státu předvídatelná a lidi mohou plánovat. Ne sledovat takovéto dohadování,“ sdělila v neděli Právu poslankyně Pirátů Olga Richterová.

„Návrh rádi podpoříme. Zároveň ale chceme slyšet, kde se na zvýšení rodičovské ušetří. Ta dvě opatření musejí jít ruku v ruce,“ reagoval předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda komunistů Vojtěch Filip Novinkám sdělil, že jde o návrh KSČM, který byl součástí vyjednávání při hledání tolerance menšinové vlády. „Podporujeme zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny děti narozené po dni vyslovení důvěry vládě nebo jiný model, který bude respektovat probíhající výplatu dávky,“ podotkl Filip.

Hnutí ANO si musí vybrat, buď děti, nebo banky Jan Hamáček, předseda ČSSD

Podle koaliční dohody i podle Maláčové se příspěvek zvýší o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Už dřív ale upozornila, že u těch, kteří příspěvek už pobírají, „se oněch 80 tisíc poměrově rozpočítá na zbývající měsíce rodičovské podle věku dítěte“.

V neděli zdůraznila, že čerpání rodičovské má pravidla. „Není to tak, že by všichni měli dostat najednou 80 tisíc korun,“ dodala. Teď podle Maláčové 54 procent rodin čerpá rodičovskou 6000 až 8000 korun měsíčně. Nově by mohly tyto rodiny dostat až 12 tisíc korun.

Zvýšení vyjde na 8,6 miliardy korun. Peníze by Maláčová vyčlenila z digitální daně a z navrhované sektorové bankovní daně. „Hnutí ANO si musí vybrat, buď děti, nebo banky,“ řekl šéf ČSSD Jan Hamáček. Premiér Babiš ale zdanění bank doposud odmítal.