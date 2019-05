Denisa Doležalová, Právo

„Sekání trávníku vysušuje plochy a ničí přirozený domov velkého množství živočichů, mnoha rostlinám vůbec nedovolí se rozvinout. Letos proto chceme vytvořit na zkoušku menší oblasti, jakési louky, kde trávu sesečeme nakrátko jen dvakrát do roka a budeme sledovat, které druhy rostlin, brouků a motýlů se k nám postupně vracejí,“ vysvětlil novinku místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha (Piráti). Dodal, že půjde jen o vybrané lokality.

„Naše louky budou normálně průchozí, jen tam prostě bude vyšší porost. Vnímáme i případné obavy alergiků, aby jim vyšší porost s mnoha květinami třeba nepřitížil. Ve skutečnosti však alergiky mnohem více trápí nakrátko sekaný trávník, který je častým zdrojem roztočů a hub,“ dodal Řeha s tím, že celý experiment bude na konci roku vyhodnocen.

„S touto novinkou v centru Ostravy nemám vůbec žádný problém, naopak vítám ji. Všimla jsem si jí. Nemyslím si, že by to pro alergiky měl být nějaký vážný problém. Samozřejmě pokud se v té přerostlé trávě nebudou přímo válet. Oni všichni vědí, jaký mají dodržovat režim. Problém by to byl, kdyby šlo o přerostlou trávu na sídlištích, přímo pod okny domů. Ale tady jde o lokality mimo obydlí, mapku s vybranými místy jsem si prostudovala,“ reagovala na novinku ostravská alergoložka a imunoložka Daniela Žiaková, která je sama také alergičkou.



Podle ní mají alergici samozřejmě problém s tím, že když tráva kvete, tak je větší koncentrace pylu v ovzduší. „Ale má pravdu i radnice, když říká, že problém mají alergici i s posekaným trávníkem. Často se totiž seká vlhký trávník a hned se neuklízí a po tom posekání je to ve vzduchu hodně cítit, protože se tam množí ty plísně,“ vysvětlila alergoložka.

Ona sama už si i v Komenského sadech lučních trávníků všimla. „Už jsem tam zaznamenala i více broučků. Myslím, že je to důležité, aby se nám do měst vrátil hmyz a rostliny, které jsme téměř vyhubili. Ve městech vadí spíše větší prašnost, a když se na to naváže ten pyl z bylinek, tak je větší reaktivita alergiků. Navíc velká část alergiků i doma seká trávu a zvládají to,“ dodala lékařka.

Jih je opatrný



Opatrnější jsou v Ostravě-Jihu, kde v roce 2015 řešili velkou kauzu s nepokosenou trávou. Obvod tehdy zarostl téměř v džungli, protože radnice nestihla včas vypsat zakázku na novou firmu, která by trávu sekala. Vyrostla tak až do půli těla. Ozývali se tehdy alergici, kterým se zhoršily jejich problémy, rodiče dětí si stěžovali na obrovský výskyt klíšťat, majitelé psů v trávě ztráceli sví zvířata a exkrementy se nedaly zvedat.

„Městský obvod Ostrava-Jih v těchto dnech tipuje zelené plochy, na kterých ještě letos plánuje založení kvetoucích louček, které budeme udržovat v režimu nižšího počtu pokosů tak, abychom vrátili motýly a brouky zpět na naše trávníky. Místa pro založení těchto kvetoucích trávníků však musíme vybrat velmi zodpovědně, neboť součástí našeho obvodu je mnoho sídlišť, kde realizace těchto louček není vhodná,“ uvedla mluvčí Ostravy-Jihu Gabriela Godelová s tím, že v současnosti se dokončuje první kosení v obvodu.

V Porubě už začali před pár lety



Městský obvod Poruba s tímto druhem využívání zeleně pracuje již několik let. „Snažíme se využít určité plochy zeleně jako biotopy různých druhů hmyzu a jiných živočišných druhů. Už před dvěma roky byl na Jilemnického náměstí vytvořen trvalkový záhon plný lučních květin, který podporuje výskyt různorodého hmyzu,“ uvedl porubský místostarosta Miroslav Otisk (ANO).

V Porubě nekosí trávu ani u záhonů cibulovin. „Poruba je stavebně poměrně uzavřený obvod, jenž nemá velké plochy zeleně, které by nebyly pravidelně využívány. Pokud by se nekosilo, zvedla by se vlna nevole ze strany obyvatel, kteří poukazují na výskyt klíšťat,“ upozornil ještě místostarosta na to, proč obvod nepřistoupí k omezení kosení trávy.