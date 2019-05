ren, Novinky

10:50 - „Přinese to méně papírování, úsporu času a rychlejší přenos informací,” reagovala na Stanjuru ministryně Maláčová.

10:48 - Dále se ptal, jaké to bude mít přínosy. „Když to projde, v čem se zlepší situace pro praktické lékaře, v čem pro lékaře v nemocnicích, v čem pro zaměstnavatele a v čem pro pacienty,” ptal se ministryně. „Nic se podle nás nezlepší,” dodal.

10:47 - Předseda poslanců ODS Zbyněj Stanjura soc. dem. vzkázal, že má resort MPSV na starosti již dlouhá léta a není schopná připravit systémovou elektronizaci.

„Je to neschopnost MPSV něco udělat. Máte ten resort skoro šest let. Ohnivě jste se hájili, jaký bude elektronický systém a jak potřebujeme elektronizovat. A toto je výsledek,” kritizoval Stanjura Maláčovou.

10:45 - „Jsem konsternován. Je to pořád dokola, takhle nezavedeme nikdy nic. Myslím, že k 1. lednu to spustit lze,” reagoval na výtky opozice poslanec Jiří Behounek.

10:37 - Návrh kritizovali i Piráti. „Na pozadí je ještě jednotný informační systém ministerstva práce a sociálních věcí a pokud to schválíme, tak dojde k jeho odsunutí o dva roky,” řekl poslanec Lukáš Kolařík s tím, že si takové odložení nepřeje.

10:30 - TOP 09 bude hlasovat za odsunutí platnosti e-neschopenky. „Úzce to souvisí karenční dobou. I pan premiér říkal, že nebude karenční doba zrušena, když nebude v praxi zaveden systém e-neschopenky. Nebude to v souladu a my podpoříme návrhy na posunutí platnosti,” řekla na plénu místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová.

10:25 - Jednání pokračuje. Slovo si vzal opět lékař Válek a dodal, že by se systém nejdříve měl odzkoušet, protože ani lékaři nevědí, jak systém bude fungovat. „Nejdřív projekt ozkoušejme a zjistěme jaké má technické problémy a udělejme řešení, abychom se za něj jako poslanci nemuseli stydět,” dodal poslanec za TOP 09.

9:45 - Jednání je přerušeno projednáváním novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Poslanci se k jednání o e-neschopenkách vrátí.

9:30 - „Systém není dokonale připravený. Může se stát, že k 1. ledna 2020 vznikne chaos,” řekl Válek.

9:27 - Výhrady k e-neschopence přednesl i poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Ptal se, zda bude neschopenka pro zaměstnavatele online. Také by si představoval, že bude zaveden přechodný systém, kdy bude fungovat stále papírová forma neschopenky.

9:20 - Bauer dodal, že ODS podpoří pozměňovací návrh na to, aby se odsunul termín zrušení karenční doby. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně požadoval, aby se první tři dny nemoci začaly znovu proplácet ve chvíli, kdy budou plně fungovat e-neschopenky. Karenční doba se má zrušit od července letošního roku, e-neschopenky mají fungovat od ledna 2020.

9:16 - Poslanec ODS Jan Bauer zkritizoval, že ministerstvo práce a sociálních věcí přípravu e-neschopenky nezvládlo.

9:05 - Poslanci začali projednávat novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která řeší právě zavedení e-neschopenek.

Zavedení e-neschopenky má být jedním z kompenzačních mechanismů, jak zaměstnavatelům ulevit v souvislosti se zavedením karenční doby. Proplácení nemocenské od prvního dne, jak od začátku prosazuje ČSSD, bylo schváleno právě od července 2019.

Opozice ale již při schvalování karenční doby projekt e-neschopenek kritizovala s tím, že není dobře připraven, a požadovala odsunutí jak neschopenek, tak karenční doby až na rok 2020. Stejné návrhy se od ODS očekávají i dnes.

Schválení zavedení e-neschopenek ale záleží na vládní koalici ANO a ČSSD s podporou komunistů, kteří mají ve Sněmovně většinu. Opozice tak může hlasování pouze obstruovat a oddalovat, ale není pravděpodobné, že by se jí zrušení podařilo prosadit.