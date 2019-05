Červená čepice nebo fotbalové hřiště. Strany představily své vize k eurovolbám v televizi a rozhlasu

Kampaň stran a hnutí před volbami do Evropského parlamentu ve středu vstupuje do své horké fáze. Kandidující uskupení už od rána představují své teze ve volebních spotech, které bude až do 22. května vysílat Česká televize a Český rozhlas. Ze zákona mají vyhrazeno celkem 14 hodin v každém z těchto veřejnoprávních médií.