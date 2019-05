Renáta Bohuslavová, Jan Menšík, Novinky, Právo

Ukončení většiny z nich lze předpokládat v řádu bližších měsíců. Jde podle něj jen o drobnosti.

„Z auditu je pro mě zásadní výstup, že rámcová smlouva na právní poradenství představenstva společnosti, která Hlínovi zajišťovala přítomnost na každém jednání představenstva a nejspíše ho i řídil, což mu zajišťovalo obrovské postavení ve firmě, nebyla už dále prodlužována a on už podnik neovlivňuje,“ řekl Právu Scheinherr.

Náměstek tak narážel na předchozí informaci o tom, že si advokát Hlína napojený na druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka přišel za právní poradenství pro představenstvo dopravního podniku od roku 2016 na zhruba tři miliony korun.

Scheinherr společně s vedením podniku ale trvá na tom, že na základě výsledků auditu bude spolupráce pokračovat v šesti smlouvách. Tyto smlouvy se týkají tří případů kolem výstupů z metra na Můstku, Muzeu a I. P. Pavlova. Jejich vypovězení by nyní bylo podle něj pro město nevýhodné. Většina sporů by prý navíc měla v řádu měsíců skončit.

„Jeden spor je o výstup u paláce Koruna, kde je podáno dovolání k Nejvyššímu soudu. Nemá cenu to teď ukončovat, protože soud v následujících jednotkách měsíců rozhodne. Druhá věc je středisko dopravních informací ve stanici Můstek, kde se předpokládá, že během jednoho měsíce dojde ke smíru, čímž by bylo ukončeno pět smluv ze šesti a zbývala by poslední smlouva na Legerovu, což je evakuační výtah na I. P. Pavlova,“ popsal Scheinherr probíhající spory, v nichž kancelář HSP podnik zastupuje.

V prvním případě, kdy je podáno dovolání a čeká se pouze na rozhodnutí soudu, by už město mohlo smlouvu vypovědět, ale chce se pojistit v případě soudní prohry. „Nabízela se možnost vypovězení, ale právní kancelář má určitou zodpovědnost a v případě prohry by neměl DPP po kom žádat odškodnění,“ řekl Právu zdroj blízký vedení podniku.

Za tři roky 8 milionů

Jediným případem, kde by k ukončení spolupráce nemuselo zatím dojít, je tedy poslední zmíněná smlouva týkající se výtahu v Legerově ulici, kde v současnosti soudní spor běží a na základě jeho vývoje se město případně rozhodne o dalších krocích.

„Oproti rozhodování v obchodních krocích a strategii společnosti je rozhodování v majetkosprávním sporu o evakuační výtah podle mě drobnost,“ reagoval Scheinherr.

Audit na žádost náměstka a na pokyn nového ředitele DPP Petra Witowského, který společnost řídí od konce loňského prosince, zpracovalo oddělení interního auditu podniku. Celkem měla kancelář s dopravním podnikem od roku 2016 uzavřených třiadvacet smluv a dvě plné moci.

Tyto smlouvy město postupně vypovědělo nebo byly spory ukončeny. Podnik vyplatil advokátní kanceláři HSP Květoslava Hlíny během tří let zhruba osm milionů korun.

Podle dokumentů, které již dříve Právo získalo, se nejvyšší vyplacená částka, a to přes tři miliony, týkala zmíněného právního poradenství pro představenstvo podniku. HSP, která do dopravního podniku přišla krátce po nástupu exředitele Martina Gillara v roce 2016, si za své služby účtovala ve většině případů 2400 korun bez DPH, výjimečně 2500.

Kromě postupného ukončování smluv mezi podnikem a kanceláří HSP byla podle Scheinherra Hlínovi zrušena i kancelář v podniku a odebrána kartička na volný vstup do všech budov společnosti.