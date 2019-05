Barbora Zpěváčková, Novinky

„Majonéza ve Španělsku má stejný obal jako majonéza u nás, ale ten obsah je tam úplně jiný, je tam jiný olej, jiný obsah cukru,“ kritizoval Babiš po jednání se zástupci obchodních řetězců.

Zákazník by měl mít podle premiéra možnost rozlišit kvalitu zboží podle různých obalů. „Chceme, aby řetězce, které prodávají zboží různé kvality, zásadně odlišily ten výrobek obalem,“ zdůraznil Babiš.

Čeští obchodníci by navíc podle něj měli mít možnost nakoupit kvalitnější zboží, které se prodává třeba v Německu nebo ve Španělsku. „To do dneška není jednoduché, producenti to znemožňují,“ komentoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Všichni říkali, že když zkoušeli přivézt kvalitnější výrobek z Německa, tak jim to výrobce zakázal. Je to diskriminace,“ dodal Babiš.

Výrobci se brání tím, že spotřebitelé mají v různých zemích odlišné chutě nebo že se jedná o různé produkty, které se pouze podobají.

Pokuta až 50 milionů korun



Kvalitu potravin má zlepšit i chystaná novela zákona o potravinách z pera ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Podle té by mělo být uzákoněno, že na český trh bude zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě EU, pokud budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.

Podobnou novelu chystá i ministr průmyslu Havlíček. „Nesmí nastat, že nebude dvojí kvalita potravin, ale budeme mít dvojí kvalitu kosmetiky nebo pracích prášků. Budeme to koordinovat,“ uvedl.

Jsme popelnicí Evropy, kritizuje Babiš



Babiš minulý týden prohlásil, že dvojí kvalitu potravin považuje za skandální. „Jsme skutečně popelnicí Evropy. V Evropě si myslí, že žijeme na kokosových palmách, že jsme méněcenní občané. Co se děje ve výrobě potravin, je skutečný skandál,“ prohlásil a postěžoval si, že někde mají děti čokoládu s vyšším obsahem tuku a cukru než děti z jiných zemí, ač se jedná o stejnou značku.

„Rybí prsty plné vody. Proč nemáme stejnou kvalitu jako v Německu?“ prohlásil Babiš při zahájení kampaně do Evropských voleb.

O dvojí kvalitě potravin hlasovali v polovině dubna europoslanci. Pozměňovací návrh, který by vedl k definitivnímu zákazu dvojí kvality výrobků, ale neprošel.

Podle premiéra je třeba počkat na evropské volby a po nich téma v Bruselu znovu zvednout. „Ten problém, abychom donutili globální producenty, aby v Evropě vyráběli stejnou kvalitu, není v našich silách. Musíme to řešit po evropských volbách, až bude nový Evropský parlament,“ konstatoval Babiš.