Benešová je odbornice a slušná ženská, míní Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) stojí za nominací a následným jmenováním Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti. Podle něj jde o „odbornici a slušnou ženskou“. Premiér to zopakoval v Otázkách Václava Moravce na ČT. Zato šéf ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala kritizuje její jmenování s tím, že to vyvolává pochybnosti kvůli očekávané teoretické obžalobě Babiše v kauze Čapí hnízdo.