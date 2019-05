Radim Vaculík, Právo

V souvislosti s vaším jmenováním do funkce ministryně spravedlnosti vládne napětí.

Zbytečné napětí, protože se nic neděje, nikdo není ohrožen a nikdo nebude záludně vyhozen. Jen tady nastavujeme nějaká nová pravidla a přemýšlíme o dlouhodobé strategii.

Objevují se ale otázky a výroky z řad opozice, některých médií i veřejnosti, že jste byla dosazena na základě nějakého zadání či žádosti premiéra Andreje Babiše, který si chce ochočit justici.

Žádné zadání tady není. Premiér justici ctí a v žádném případě by takové přání ani nevyslovil. Nevím, proč to napětí je. Řekla bych, že je cílené, že někdo takto chce asi působit, ale já tady skutečně žádné záludnosti nepřipravuju.

Jsem odsuzována za něco, co někdo předpokládá

Dostala jste nějaké zadání od premiéra, abyste udělala tohle a tamto?



Ne. Chtěl, aby to fungovalo, a aby se tady dělaly zákony, které jsou pro lidi, takhle to řekl. Aby se pomohlo lidem, aby justice byla rychlá, spravedlivá a abychom trochu pohnuli s korupcí. Je tady to hodnocení skupiny GRECO (Rady Evropy), které neodpovídá tomu, co tady bylo zjištěno, takže je potřeba to dát do souladu, komunikovat se všemi a připravit zákony, které už jsou mým předchůdcem, Janem Kněžínkem, předpřipraveny.

Ani konkrétní úkoly vám nedal?



Žádné velké úkoly jsem nedostala. Mám ctít programové prohlášení vlády a zajistit funkčnost justice. Takže teprve zjišťuji rozsah všeho, co se tady předchystalo, seznamuji se s legislativními pracemi.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová při rozhovoru pro deník Právo.

FOTO: Petr Horník, Právo

Zjistila jsem, že budeme mít zákon o soudech a soudcích i zákon o státním zastupitelství, který je přímo v programovém prohlášení vlády. No a při té příležitosti, což je ten problém, který nyní vyvolal šílený humbuk, jsem si všimla, že když už se dělají tyto zákony, že by bylo dobré připravit analýzy, abychom vůbec vyhodnotili funkčnost systému justice.

To ale není rozhodně na mojí současnou činnost zde v úřadu, ale takový strejček do budoucnosti, až přijde nový ministr. Protože takováto velká věc, kdy bychom měli uvažovat o nějakých změnách, se nestihne za dva a půl roku, co bych tady teoreticky měla setrvat.

Nikdy jsem politiky tak moc neposlouchala

Jde o běh na dlouhou trať. Takže by to bylo až pro mého nástupce, aby ty podklady a analýzy, jak to funguje, a co tomu říkají soudci a státní zástupci, měl předchystané. A rozhodnutí pak bude na něm a nikoli na mně.

Jestli to chápu správně, váš nyní všude propíraný návrh na zrušení vrchních státních zastupitelství a vrchních soudů nebude řešený touto vládou?



Jistěže, to nebudu předkládat já! Je to prostě omyl. A když čtu ty palcové titulky, že chci touto záludnou cestou vyhodit Lenku Bradáčovou a Ivo Ištvana (vrchní státní zástupce v Praze, resp. v Olomouci, pozn. red.), tak je to absurdní. Nikoho vyhazovat nebudeme.

Jen budeme připravovat určité podrobnější analýzy o funkčnosti, efektivitě a modernosti justice, toť vše. Chceme lidem ulehčit život, aby nelítali na nevím kolik stupňů soudů. Na naši malou Českou republiku je to těžkopádná soustava. Ale jak vidíte, tak cokoli řeknete, otočí se to proti vám.

Už na to reagoval premiér tím, že nejdřív by se podobné návrhy měly probrat v rámci hnutí ANO a pak v koalici.



Tohle jsou ale jen přípravné práce, to není žádné rozhodnutí anebo konkrétní návrh.

Napětí se zvýšilo i v souvislosti s tím, že se vaše jméno jako nové ministryně objevilo den poté, co policie podala návrh na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš a jeho rodina obviněn. Opozici i mnohým dalším to přišlo podivné.

Je to shoda náhod, já jsem to nějak neovlivňovala. Prostě to tak vyšlo.

Ale vnímáte, že to mohlo vyvolat spekulace a výroky o podivnosti?



Asi to u někoho může vzbuzovat podezření, ale rozhodně to podezření není na místě.

Mluvil s vámi Babiš o své vlastní kauze?



Vůbec. On dobře ví, že do ní nemohu zasahovat. A dneska bych si netroufla vůbec ani naznačit, natož se na ni zeptat.

Znáte státního zástupce Jaroslava Šarocha, který ten případ dozoruje?



Letmo ho znám, jak vypadá, ale nikdy jsem s ním asi ani nemluvila.

Nynější napětí vyvolalo i demonstrace v Praze a dalších městech. Jak se cítí člověk, který ještě ani není ve funkci a už tady deset tisíc lidí volá po vaší rezignaci?



Je to absurdní, protože jsem ještě nic neudělala a už jsem odsuzována za něco, co někdo předpokládá.

Co předpokládá?



Že něco budu ovlivňovat, že budu zametat kauzy. Takovéto titulky jsem, bohužel, četla. Nikdy jsem to nedělala a nikdy bych se k tomu nepropůjčila.

Podle některých vyjádření jste vykonavatelkou toho, co si přejí politici.



Není to pravda. Nikdy jsem ty politiky tak moc neposlouchala. (směje se)

Slyšel jsem také tvrzení, že vy, která jste v minulosti skupinu lidí kolem bývalé nejvyšší žalobkyně Renáty Vesecké či exministra spravedlnosti Pavla Němce označila za justiční mafii, jste nyní součástí nějaké nové justiční mafie.

A jéjéj. To jsou už skutečně plastické představy. To bych viděla tak, že už tady fantazie nezná meze.

Proč si myslíte, že lidé reagují tímto způsobem, tedy demonstracemi, že vás nechtějí?



To si neumím vysvětlit. Myslím si, že to je taková davová psychóza.

Mě napadá, jestli to není vaším spojenectvím s prezidentem Milošem Zemanem a teď i s premiérem Babišem, kteří jsou pro řadu lidí dvě kontroverzní osoby.

Určitě ano, protože teď se tady jede takový mediální program proti prezidentovi a proti premiérovi, přitom byli řádně zvoleni demokratickou volbou, a někdo to prostě nechce uznat. A protože pracuju pro oba (Benešová je zároveň v Zemanově poradním týmu, pozn. red.) a oba uznávám, tak jsem také předmětem nenávisti. Ale to je v současné době třeba i můj soused v Kladně Jarda Jágr. Stačilo pár fotek z Číny a má to taky.

Jaké máte dlouhodobě se Zemanem a Babišem vztahy?



Korektní. S prezidentem se znám dlouhá léta.

Oslovuje vás Maruško, jak jsem si všiml.



Tak za ta léta už jsme si potykali, ale to on si tyká s hodně lidmi, takže určitě nejsme výjimka. Máme korektní vztahy, umíme si říct věci na rovinu, on je podobné krevní skupiny. A dokážeme se i názorově neshodnout. Vyzkoušela jsem si ho praxí, že se nikdy nezlobil, když jsem měla jiný názor.

A s premiérem jste na tom jak?



Teprve se poznáváme, protože jsme se dřív znali jen společensky z různých akcí, kdy on byl podnikatel, který byl vážený, to nemohu říct že ne, protože jeho firmy tady platily daně.

Naše advokátní kancelář ale pro něj v životě nedělala, takže z pracovního styku se neznáme. Postupně jsme se začali poznávat až ve Sněmovně, když do ní ANO vstoupilo.

Spolupracovali jste spolu v minulosti, když už byl Babiš ve vládě?



On je velmi zvídavý, takže se ptá různých lidí, které považuje za vhodné oslovit, na jejich názory. Takže jsme si občas názory vyměnili. Ostatně ANO a ČSSD byly a jsou v koalici, takže to nebylo nic proti ničemu.

Takováto hysterie vám na pracovním elánu nepřidá

Občas zavolal, když potřeboval nějaký názor na určitou specifickou věc, protože justice zrovna není jeho parketa, tou je podnikání. Ale to jsem jistě nebyla jediná, obtelefonovával takto víc lidí. Určitě jsem nebyla výjimečnou známostí, které volal.

Nevadí vám, že budete ve vládě s trestně stíhaným premiérem? Jak se díváte na situaci, kdy předseda české vlády je obviněným?



Všechno je poprvé.

A nevadí vám to?



Mně osobně to nevadí, protože než jsem na ministerstvo nastoupila, tak jsem pracovala jako advokát, se stíhanými jsem se dostávala do kontaktu, a ne vždy byli odsouzeni. Hodně věcí skončilo zproštěním obžaloby. Takže platí presumpce neviny, a dokud není (Babiš) odsouzený, tak se na něj takto musí hledět.

Ale přece jen, policie navrhla jej obžalovat, takže si myslí, že by měl být odsouzen.



To už jsem zažila mockrát, ale pak to tak nedopadlo. Státní zástupce si to musí nastudovat a udělat jasný názor, takže uvidíme.

Vy na případ Čapí hnízdo nějaký názor máte?



Neznám tu kauzu, takže jak to mám posuzovat?

Chtěla byste znát spis k té kauze?

Nechtěla. Můžu vám říct, že po té hysterii bych ho rozhodně nechtěla znát. I když by to člověka třeba mohlo zajímat, tak určitě ne.

Měl by premiér odstoupit, pokud na něj padne obžaloba? Nebo až v případě odsuzujícího rozsudku? Ptám se vás jako právničky.



To je otázka na něj, a nikoli na mě. Ale platí presumpce neviny, což znamená, že až do pravomocného odsouzení se na vás musí hledět, jako byste nic neprovedl.

Berete si osobně ty veřejné i mediální útoky na vás?



Je to samozřejmě nepříjemné, protože vás to odrazuje od té práce a říkáte si: mám já to zapotřebí?

A máte to zapotřebí?

Tuto otázku si samozřejmě kladu, protože necítím, že bych se něčím provinila, a ani v úmyslech jsem se ničím neprovinila. A takováto hysterie vám na pracovním elánu nepřidá. Ta atmosféra tady je zvláštní.

Když jste zmínila zákon o státním zastupitelství, jeho součástí je nastavení funkčního období pro vedoucí žalobce, o kterém se hovoří iks let...



Ano, ode mě, ještě když jsem byla nejvyšší státní zástupkyní, tak už jsme takový návrh činili. Projednávalo se to v ústavně-právním výboru, který tehdy vedla Vlasta Parkanová, a tam to smetli ze stolu s tím, že to není potřeba.

Všude v Evropě mají podmínky pro odvolání státního zástupce, taxativně vyjmenované, všude mají funkční období, a my jsme skutečně snad dokonce poslední, kdo to nemá a kde pravidla nejsou nastavena. Státní zástupci to sami chtěli, takže to není proti jejich vůli a jejich názoru.

Vím, že podle dřívějších návrhů mělo být funkční období pro vedoucí státní zástupce delší, než je mandát jedné vlády, aby byla zajištěna jejich nezávislost. Tuším, že šlo o sedm let.



A to tam je takto nastaveno, návrh zákona je tady už připraven a pan Kněžínek v něm navrhuje sedm let. Ale i to je otázka další diskuse, klidně to může být déle.

Zaznamenal jsem v této souvislosti výroky nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který hovořil o tom, že má obavu, aby v případě schválení toho zákona nedošlo během dvou let k výměně všech vedoucích žalobců...

Musíme ta pravidla nastavit tak, aby se to nevyměňovalo najednou, aby bylo určitě přechodné období.

Kdyby tedy za příští vlády padlo rozhodnutí o zeštíhlení justice v podobě zrušení vrchních soudů i zastupitelství, kam by měli žalobci zamířit? Především pak ti specialisté na závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu, kteří nyní v rámci tzv. 6. odborů mají za sebou už nějakou historii.

To už je úvaha pro budoucího ministra, kterou by měl řešit on. Pamatuji si, že když jsem byla ministryní spravedlnosti ve vládě premiéra Jiřího Rusnoka, chtěli zavést ten speciál (státní zastupitelství zaměřené na tu nejzávažnější hospodářskou a organizovanou kriminalitu, pozn. red.). Ten není špatná myšlenka, ale nemůže být bez dohledu nějakého jiného zastupitelství, a tehdy to tak měli.

No tak se můžeme znovu vrátit třeba k této myšlence na vytvoření toho speciálu, nebo zda jich neudělat víc, ale to je skutečně už úvaha na mého nástupce. To už tady nebudu, až o tom budou rozhodovat.

Já jim chci jen připravit podklady, protože se v současné době nabízí ideální příležitost připravit takový materiál, když chystáme ty dva důležité zákony o soudech a státních zástupcích. A sladit to tak, aby ta povolání byla prostupná.

Mně by přišlo logické mít stejná funkční období u šéfů soudů i státních zastupitelství.



Ano, ale ono to tak je, respektive takto to pan Kněžínek navrhoval u obou povolání stejně.

Zmíněný speciál by mohl být místem, kam by zamířili žalobci z případně zrušených vrchních státních zastupitelství?



Ty nikdo nevyhodí. Pracně jsme je vyškolili, tak je potřeba je hýčkat, takže by šlo jen o nějaké přesunutí do jiné pozice, zřejmě i stejně placené, ne-li dokonce lépe.

Dokázala byste si představit, že někdo z těch dvou vrchní žalobců, o kterých se spekuluje, že se jich chcete zbavit, tedy Bradáčová a Ištvan...



Těch se určitě nechci zbavit!

...by mohl naopak být nástupcem Pavla Zemana?



I tak je to možné, že by mohl být. Nebo se může narodit nějaký nový, o kterém ještě netušíme, že ho v soustavě máme. Takhle dalece ale opravdu neuvažuju.

Osobnosti ale ve státním zastupitelství určitě jsou, protože neustále dorůstají mladí lidé, a řekla bych, že dnes jsou svébytní, dobře jazykově vybavení, jenom je najít. A jsou nejen na vrchních, ale i krajských státních zastupitelstvích všude po republice. Tak je potřeba je soustředit a dát jim prostor, aby mohli řešit kriminalitu.

Abych to shrnul: Chystáte nějaké personální změny v justiční soustavě?



Ne, a ani na to nemám čas. Nejdříve musím dát do pořádku tady vlastní dům (ministerstvo), kde se potřebuju seznámit se strukturou, která je pro mě úplně nová, než když jsem tady byla před pěti lety. Začínám mít už první signály, co funguje a co nikoli. Takže až si udělám obrázek, tak to budeme muset dát zase nějak do pořádku.

