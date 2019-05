Jan Martinek, Právo

„Je absurdní, že se takhle zneužívají děti. Je to zvěrstvo. Poslal jsem našim hejtmanům a primátorům dopis, a pokud budou lidští, tak to udělají jako v Praze,“ řekl Právu Babiš. Děti nejčastěji dluží za jízdu načerno, ale také například za svoz komunálního odpadu či dluží mobilním operátorům.

Pražská radnice přijala na podnět poslance ANO (a opozičního pražského zastupitele) Patrika Nachera usnesení, že zmapuje počet dětských dlužníků městským firmám a pokusí se jejich dluh řešit. Zároveň by měla vypracovat i metodiku, jak na podobné situace reagovat do budoucna.

„Cílem bylo sepsat počet dětských dlužníků a zaměřit se na právní kroky, které by jim mohly exekuci zastavit a odpustit příslušenství a náklady. Jistinu dluhu samozřejmě dál vymáhat,“ řekl Právu Nacher. Jsou to nezřídka právě poplatky spojené s náklady na exekuci, kvůli které se pár stovek pokuty vyšplhá na neúnosnou částku. „Dětské dluhy by města měla spíš řešit svépomocí než je hned předávat exekutorům,“ míní Nacher.

Praha by měla být podle něj symbolem změny, která ukáže cestu ostatním městům. „Zvlášť proto, že v Praze není ten problém tak výrazný oproti jiným městům. V současnosti evidujeme jen 186 exekucí u lidí do osmnácti let,“ uvedl Nacher. V Praze už několik let platí děti jízdné až od patnácti let.

Nejvíc dlužníků má Plzeň a Ústecko

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který se problémem dětských exekucí zabývá, ale upozorňuje, že číslo může být mnohem vyšší. „Dluhy můžou běžet i z minulosti. Dlužníkovi může být už dnes klidně třicet, ale jeho dluh pořád běží,“ řekl Právu Hůle. Ačkoliv zákon o místních poplatcích se změnil ve prospěch dětí už před čtyřmi lety, běží podle Hůleho stále kolem deseti tisíc exekucí na děti, jejichž rodiče neplatili za svoz odpadu.

„Největší podíl dětských dlužníků má Plzeňsko a Ústecko. V Plzni je to kvůli sveřepému přístupu města a dopravním podnikům, které trvaly na tom, že jízdné musí platit i šestiletí. Několik let s nimi jednáme, v poslední době se ujímá institut vykazování z přepravy bez penalizace,“ řekl Hůle.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) Právu řekl, že problémy se týkají jen města, nikoliv kraje jako takového. „Na kraji nemáme jedinou exekuci. Už před lety jsme si s dopravci vyjasnili, že je nechceme,“ uvedl Bernard.

Plzeňský primátor Martin Baxa (ODS) řekl, že západočeská metropole se dětské exekuce chystá řešit. „Už jsme to probrali v koalici a domluvili jsme se, že připravíme návrh, jak dětským dlužníkům ulevit. K minulosti bych se nevracel, nyní máme shodu, že to budeme řešit,“ uvedl Baxa pro Právo.

Podobně mluví i radní Ústí nad Labem Eva Fialová, která je zároveň poslankyní za ANO. „23. května bude veřejná debata pro zastupitele, kde se domluvíme na konkrétních krocích, jak přistoupit k dluhům, které mají dětští dlužníci vůči městským organizacím,“ řekla Právu Fialová.