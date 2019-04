Barbora Zpěváčková, Novinky

Ťoka nahradí Vladimír Kremlík, na resort průmyslu nastoupí Karel Havlíček a v čele justice stane Marie Benešová. Prezident Miloš Zeman jmenuje nové ministry v úterý odpoledne ve dvě hodiny.

„Jsem čtyři roky starobní důchodkyně, takže se rozhodnu, jestli budu ještě něco dělat, nebo nebudu. To zatím opravdu ještě nevím,“ řekla Nováková při příchodu do Strakovy akademie.

Někdejší prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu se vryla do paměti hlavně svými výroky o drahých mobilních datech. Prohlásila, že si za ně Češi mohou sami, protože je nekupují.

Ministr dopravy Dan Ťok na pondělním jednání vlády

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kritiku si vysloužila také za to, že ministerstvo vykázalo na žádost čínského velvyslance zástupce Tchaj-wanu ze setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu.

Kněžínek zůstane vládním legislativcem

Ťok ve vládě končí na vlastní žádost. „Mám čím dál větší pocit, že jsem rád, že budu pryč. Ta témata jsou složitější a složitější,“ zhodnotil Ťok, který složil i poslanecký mandát. Co bude dělat, zatím neví. „Plán je zvyknout si na to, že nebudu muset uvažovat, co budu dělat další den v úřadu a začnu cvičit,“ řekl Novinkám.

I přes to, že byl často kritizován opozicí i veřejností, se stal doposud nejdéle sloužícím ministrem dopravy. Na resort nastoupil za Sobotkovy vlády v roce 2014 jako nestraník za hnutí ANO.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kritice čelil například kvůli svým loňským výrokům o kalamitním sněhu na D1. Další problém, který Ťok řešil, byly billboardy u dálnic.

Kněžínek bude nadále působit jako vládní legislativec. Ohledně jeho rezignace z postu ministra se však objevila řada spekulací. Opozice poukazovala zejména na to, že výměna v čele justice přišla ve chvíli, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo.

Brabec už nebude vicepremiérem



Ve vládě nastane rošáda i na postech vicepremiérů. Vedle prvního místopředsedy Jana Hamáčka (ČSSD) se řadovými místopředsedy vlády stanou Havlíček a šéfka státní kasy Alena Schillerová (oba za ANO).

Naopak o post vicepremiéra přijde ministr životního prostředí Richard Brabec, který byl vicepremiérem už v první vládě Andreje Babiše i ve vládě Bohuslava Sobotky.

„Bylo domluveno od začátku, že až přijde někdo, kdo převezme ekonomickou agendu, nahradí mě. Pro mě to nic neznamená, nejsem sběratelem titulů na vizitkách,“ prohlásil v pondělí Brabec.

„Nemyslím, že bych byl v nemilosti u premiéra, je to vykonstruovaná kauza. Já mám radost, že prší,“ dodal.