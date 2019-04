Radim Vaculík, Právo

Proč jste se rozhodla vzít post šéfky spravedlnosti?

Protože se mi nelíbí, v jakém stavu to je. A je potřeba tomu nějak pomoci, aby se to vrátilo do nějakých pravidel a aby to splňovalo představy, jak zde mají ty tři základní pilíře fungovat. Dnes (v pátek) jsem si třeba všimla, jak Soudcovská unie vystrčila růžky, což mě překvapilo. Prezidentka unie Daniela Zemanová dala nějaké prohlášení, že vyzývají, aby byl vysvětlen odchod Jana Kněžínka. Co mají co vyzývat?

To už se zase pletou do moci výkonné. Justice má svoje neduhy, vím velmi dobře kde. Toto je takový pokřik, že nejlepší obrana je útok.

Nedostatek odvahy rozhodnout, takže se donekonečna rozhoduje.

Které jsou podle vás největší neduhy?

Malá expeditivnost. To znamená, že když se půjdete podívat do justičního areálu na Mičánkách v Praze, kde si obejdete ta tři patra, tak byste očekával, že v jednací den tam bude plno lidí, budou tam čekat svědci apod. A zjistíte, že nikde nikdo, mají jednu věc na dopoledne.

Čili míníte tím malou pracovitost soudů?

Ano. Říkám tomu expeditivnost. Kdysi v minulosti tam visela vývěska se čtyřmi naplánovanými věcmi dopoledne a se dvěma odpoledne, což už dneska vůbec nevidíte, a pak ty soudce potkáte třeba na blízkém trhu.

A další neduhy?

Nedostatek odvahy rozhodnout, takže se donekonečna rozhoduje atd.

Jste v poradním týmu prezidenta Zemana. Počítáte s tím, že v něm budete i po svém jmenování ministryní?

V poradním týmu je i ministr zemědělství Toman a nepřekáží to. Takže nepředpokládám, že mě někdo vyhodí.

Jsou to pomluvy, že se nesnášíme. Pokud tam nějaké výhrady byly, tak jsme si je řekly.

Máte s prezidentem dobrý vztah?

Stále stejný. Dokážeme se pohádat, říct jiný názor, ale říkám mu to do očí a neuhýbám z toho.

Nedávno jste také kritizovala prezidentovy ostré výroky na adresu vrchního státního zástupce v Olomouci Ivo Ištvana a jeho práce v souvislosti s tzv. kauzou Nagyová.

To kritizuju pořád, tam aktuálně máme různé názory. Vysvětluju mu, že Ištvan to vyhrál, a pokud tam byla nějaká nešťastná tisková konference, tak ať si ji pustí zpětně. Byly tam sice nějaké velké oči, ale to se na tiskových konferencích stává, a neznamená to, že ho bude zavrhovat. Všechny ty opravné prostředky v kauze Nagyová Ištvan prostě vyhrál.

Stojíte v tuto chvíli za prací vedoucích státních zástupců? Máte s někým z nich problém?

Nemám a ani je nevídám. Ištvan je daleko a Lenku Bradáčovou (vrchní st. zástupkyně v Praze, pozn. red.) jsem naposledy viděla, když jsem ji pozvala po semináři na ústavně-právním výboru Sněmovny na oběd. A to bylo naprosto všechno v pohodě a s úsměvem.

Jsou to pomluvy, že se nesnášíme. Pokud tam nějaké výhrady byly, tak jsme si je řekly.

Nemáte tedy problém se současnými vrchními státními zástupci?

A proč bych měla mít? Nemáme žádné problémy, nafukují to naprosto hystericky někteří novináři.

To netvrdím, nějaké výhrady mám. Řekla bych, že jsou komunikační, ale to není na vyhazov, ale na společnou konverzaci.

Neuvažujete o jejich výměně?

Neuvažuju, v žádném případě. Naopak se zintenzivní komunikace, bude se dělat zákon o státním zastupitelství, který je i v programovém prohlášení vlády.

A co osoba nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?

Není v ní problém, vždyť jsem si ho kdysi vybrala do Haagu. Dokonce jsem o něj jezdila prosit krajskou státní zástupkyni, aby mi ho dala. Byl to můj výběr, nastartovala jsem mu kariéru, teď je nejvyšší státní zástupce, a nevím, proč bych ho měla nějak kosit.

Pracuje pod ním soustava státního zastupitelství dobře?

To netvrdím, nějaké výhrady mám. Řekla bych, že jsou komunikační, ale to není na vyhazov, ale na společnou konverzaci.

Nelíbí se mi, že se tady mluví o boji s korupcí, ale nesplnili jsme čtrnáct bodů z doporučení Rady Evropy, což neladí, takže budu pátrat po tom, kde je příčina.

Hovořilo se o vašem propojení na severočeskou kliku ČSSD a paní bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou, která je obviněná, a vy jste ji právně zastupovala.

Vždyť jsem advokát, tak proč bych ji nezastupovala? To je zakázané? A byla jsem za severní Čechy poslankyně, tak jsme asi propojené byly. Tam se ale vyměnilo vedení a já už nejsem sedm let členkou strany. Takže komu co vadí, když mluvíte o propojení?

Hovoří se o mafiánských způsobech jednání lidí kolem paní Vaňhové či jejího již zemřelého partnera Romana Housky.

To jí musejí dokázat. Pan Houska je mrtvý, byla to objednávková vražda (z roku 2013, pozn. red.) a dodnes nebylo prokázáno, kdo ji objednal, a není zájem na tom to zjistit, což vytýkám policii.

Paní Vaňhová je trestně stíhaná, ale není odsouzená, a platí presumpce neviny. Uvidíme, jak to dopadne před soudem. Už to nezastupuju, dělá to můj kolega. Já budu muset po svém jmenování do funkce zastavit advokátní činnost.

Co plánujete ve funkci udělat nejdříve?

Nelíbí se mi, že se tady mluví o boji s korupcí, ale nesplnili jsme čtrnáct bodů z doporučení Rady Evropy, což neladí, takže budu pátrat po tom, kde je příčina.

Také se budu muset soustředit na legislativu, která je v rámci Legislativní rady vlády, kam se vrací pan ministr Kněžínek. Ten je výborný legislativec a nejspíš ho pověřím vedením té Legislativní rady vlády, ještě to nevím jistě.