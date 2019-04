Renáta Bohuslavová, Novinky

Pane předsedo, v pražské koalici pod vedením vašeho primátora Zdeňka Hřiba jsou poslední týdny velké spory kolem dosazování lidí do městských firem a kolem možnosti zdanění prázdných bytů. Jak vy se na celou situaci díváte?

Situace je trochu napjatá, ale my nejsme ti, co to způsobili. V otázce dozorčí rady Pražské plynárenské byla dohoda, že každá ze stran koalice vybere dalšího člověka a bude to 3-3-3. V tuto chvíli je tam situace 2-2-2 a tři zástupci managementu. A pak do toho vstoupil pan Pospíšil (Jiří Pospíšil, předseda TOP 09 - pozn. red.) s velmi ostrým mediálním vyjádřením o tom, že Piráti vyhazují zaměstnance.

Proč tedy chtějí Piráti vyhodit zástupce zaměstnanců z dozorčí rady Pražské plynárenské?

To nejsou zástupci zaměstnanců.

Ale jsou zaměstnanci voleni.

Jsou to manažeři, kteří nebyli zvoleni a rozhodují o desítkách miliónů korun a v dozorčí radě sami sebe kontrolují, a navíc pro to není žádná zákonná povinnost, aby tam byli. Bavil jsem se o tom i s panem Středulou (Josef Středula, předseda ČMKOS - pozn. red.) a on mi řekl, že pokud rozporujeme volbu, tak z pohledu odborů by bylo vhodné ji zopakovat.

Podle informací získaných Novinkami z tiskového oddělení Pražské plynárenské a.s. je ve společnosti až na 300 zaměstnanců, kteří se pravidelně volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady účastní. Současní členové rady Petra Zemanová a Miroslav Vránek (2x znovuzvolen) byli zvoleni v roce 2017. Poslední zástupce zaměstnanců Petr Klepáček byl zvolen v roce 2015. Volební období je na pět let.

Proč mají Piráti tak velikou touhu provést změny ve fungování Pražské plynárenské?

Protože je to jedna z velkých firem v Praze. Byly tam kauzy. Třeba Adam Zábranský (radní za Piráty pro majetek - pozn. red.) v minulém volebním období jako opoziční zastupitel žádal po Pražské plynárenské na základě zákona o svobodném přístupu k informacím data, soud vyhrál, a informace mu firma stále neposkytuje. Měli jsme v programu, že si posvítíme na hospodaření pražských společností, začneme to dělat a vznikne kolem toho takový šrumec.

Nejen z opozice jste kritizováni za to, že se začínáte chovat jako „klasické“ politické strany, proti kterým se snažíte vymezovat, a že si chcete dosazovat vlastní lidi do městských firem.

To není pravda a odmítám to.

Dobrá. Vypadá to tak, že Piráti za každou cenu potřebují získat své lidi v Pražské plynárenské. Ptám se proč?

To není pravda. Chceme, aby ta firma fungovala, aby tam nemizely peníze.

Je to zatím firma, u které na to nejvíc tlačíte.

Netlačíme na to. Odmítám, že by to tak bylo. Chceme to kontrolovat a chceme tam mít stejný počet jako koaliční partneři.

Zdeněk Hřib postupuje konsensuálně, snaží se vyjít vstříc lidem. Jsem s ním spokojen Ivan Bartoš

Takže Piráti v městských firmách místa pro své lidi nehledají?

Nejsme ekonomicky závislí na politice. Nechceme se na 50 let zakonzervovat v nějakých postech.

Mluvíte o mediálních útocích ze strany pana Pospíšila. Pan primátor následně o víkendu píše otevřené dopisy. Není to trochu neschopnost vašeho primátora ukočírovat vedení Prahy?

Nemyslím, že úkolem pana primátora je kočírovat jednoho z předsedů koaličních stran.

Takže za všechno může pan Pospíšil?

V tomhle případě si na tom dělá eurokampaň (Pospíšil je europoslanec a v květnových volbých bude mandát obhajovat - pozn. red.). Na tom si trvám. Myslím, že Zdeněk Hřib postupuje konsenzuálně, snaží se vyjít vstříc lidem.

Má vaši podporu?

Samozřejmě. Jsem s ním spokojen. Myslím si, že některé věci by měly fungovat rychleji.

Jaké třeba? On má v gesci IT a řada členů koalice i opozice si stěžuje, že v těchto věcech není aktivní. Na magistrátu často padají servery a lidé si stěžují.

Nečekám po primátorovi, že bude běhat po baráku a zapojovat kabely.

Možná by stačilo, kdyby byl v rámci IT zakázek aktivnější.

Řešíme to v rámci ICT zakázek a to, jestli někde funguje tiskárna, není práce primátora.

Myslím, že do třičtvrtě roku bude všude v metru signál Ivan Bartoš

Zatím za ním zůstal jen návrh na ekologičtější ohňostroj, znělky na magistrátu, cesta na Tchaj-wan nebo slib vysázet milion stromů.

Je duben a nevím, jestli se stromy mají sázet zrovna v zimě. My řešíme věci kolem dostavby metra D, věci týkající se Institutu plánování a rozvoje, jízdenky, přesoutěžení zakázek pro ICT operátora, signál do metra. Nemůžete jeden den přijít a vypovědět všechny smlouvy, protože služby občanům musí zůstat zachovány. Viděl jsem půlroční plán, který prezentovali po 100 dnech, a doufám, že v červnu budou prezentovat další výsledky.

A kdy budeme mít signál v metru?

Myslím, že do třičtvrtě roku bude všude v metru. Na to nejvíc čekám.

Bavili jsme se o mediálním tlaku. Ačkoliv říkáte, že to dělá jen pan Pospíšil, tak ze strany vašich členů i poslanců se rozjely nenávistné komentáře, jak na novináře, tak na politiky. Přijde vám to v pořádku?

Jsme Piráti a jestli Mikuláš Ferjenčík (poslanec a bývalý pražský zastupitel - pozn. red.) něco trefuje, tak je to nazvat věci tak, jak jsou. Slovo podrazák je jen od slova podraz, což se zjevně stalo, pokud nebyla dodržena dohoda. Osobně bych to nenapsal, mám trochu méně expresivní mluvu, ale to, že si na tom Pospíšil dělá kampaň, jsem mu napsal ten den, kdy nazval Piráty komunisty na vyfabulovaném závěru.

To, že nápad na zdanění prázdných bytů měli komunisté už před volbami, nepopíráte?

Ne.

Oni také zároveň říkají, že jim návrhem na možné vyšší zdanění prázdných bytů přebíráte program. Přebírají tedy Piráti program komunistům?

Ne, nepřebírají. Odmítám to. Praha ani nemá pravomoc na zvýšení daní a tohle nikde nezaznělo. Máme v programu, že obce by měly mít možnost si takové věci nějakým způsobem regulovat. To bylo jediné a návrh na anonymní změření byla opět věc, která vznikla z dohody koalice. A dva dny poté mu to tady Pospíšil napálí do komunistů.

Z pirátského programu pro sněmovní volby 2017 „Dáme obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů”

Nepřipouštíte, pane předsedo, že se tohle panu primátorovi minimálně nepovedlo?

Ale vy nemůžete mít zodpovědnost za to, co o vás řekne předseda jiné strany.

Ale on řekl, že je tady ta možnost.

No ale to by muselo řešit ministerstvo financí.

Zeptám se vás úplně stejně jako pana primátora: Je tady možnost, že by Piráti byli pro vyšší zdanění prázdných bytů?

Ne, není.

Děláme liberální středovou politiku pro všechny Ivan Bartoš

Přichází Piráti s levicovými řešeními problémů?

Levicové řešení vůbec neberu. Děláme „data driven” politiku a do toho plně spadalo i to anonymní řešení elektroměrů. Nemůžete dělat rozhodnutí, když nemáte data.

Děláte politiku pro všechny?

Děláme liberální středovou politiku pro všechny.

To říká premiér Andrej Babiš taky, že dělá politiku pro všechny.

Ale on dělá catch all party (všelidová politika - pozn.red).

Jaký je tedy mezi vámi rozdíl, když nemáte žádné pevné ideové ukotvení.

Máme naprosto jasné ukotvení v liberálním středu. Myslím, že za deset let fungování českých Pirátů je ta čitelnost jasná.

Proč je tak problematické a těžké říct, jestli jsou Piráti pravicoví nebo levicoví.

Protože je to přežitek a je to nějakým způsobem definované dělení. Úplně stejně existuje dělení na konzervativní a liberální, na autoritářské a anarchistické. Ty věci mají buď chytré nebo blbé řešení.

Jste třeba pro digitální daň?

To je věc na úrovni Evropské unie. A digitální daň není ze své podstaty levicová. To je věc, která se měla řešit už před dvaceti lety, kdy začal být internet globálním trendem. Dnes je to tak, že děláte byznys v jedné zemi, ale daníte v jiné. Seznam tady třeba platí obrovské daně a Google v Čechách nenechá ani korunu.

Maláčová dělá věci trochu jako raketa Ivan Bartoš

Jste pro zdanění bank, které chce prosadit ČSSD?

Parametry korporátní daně jsem neviděl.

Takže si uděláte analýzu?

Ano, uděláme si analýzu, jaký by to mělo dopad. Paní Maláčová (Jana Maláčová - ministryně práce a sociálních věcí - pozn.red.) to dělá trochu jako raketa. Chápu to, protože jsou ve vládě v menšině a Andrej Babiš vyhrál volby v podstatě s programem sociální demokracie. Ona ho těmi svými vystoupeními nutí a vždy mu to nahodí a on se s tím musí nějak poprat, což je chytrá strategie.

Bohužel při svých návrzích často neřeší příjmové stránky. A nemá asi ani změřené to, zda by to mělo dopad na klienty. V programu jsme měli podporu sektorové daně, jako je například v Rakousku pro banky, telekomunikace a vodárny, ale zdůrazňujeme i posílení regulačních úřadů. Myslím, že třeba daleko důležitější je zdanění těžby nerostných surovin.

To chtějí komunisté taky.

To je tak manipulativní tohle.

Proč? Mají to v programu...

Ale tak tady se těží hnědé a černé uhlí...

Průniky s komunisty jsou náhoda

Takže je to náhoda, že si s nimi v tolika programových věcech rozumíte?

Ano, myslím si, že je to náhoda.

Dobrá. Naposledy jste mluvili i o tom, že by Česko nemuselo vydávat dvě procenta HDP na obranu, což je závazek, který musíme plnit jako člen NATO.

Vláda slíbila závazek k NATO, který jsme nikdy nezpochybňovali. Otázkou je, jak bude tento závazek naplněn. Pokud to má být současný závazek nákup za 56 miliard, který je z našeho pohledu nekoncepční, tak to není ten způsob, který chceme.

Nejsme pro vystoupení z NATO

Ale kdyby takhle argumentovaly všechny země aliance, tak by byl problém.

Tak samozřejmě, je to součástí nějakého slibu a ten se má plnit, ale v danou chvíli tento závazek splňuje pouze asi sedm zemí z aliance. Teď se hovoří i o společné evropské obraně třeba v rámci projektu Pesco. Kvantitativní množství vůbec nehovoří o kvalitě a připravenosti armády. Druhá věc je, že v tom výpočtu nejsou třeba infrastrukturní investice nebo vysoké vojenské školy a toto je třeba zohlednit. Náš apel je na to, aby to bylo koncepční.

Jsou Piráti pro vystoupení z NATO?

Ne, nejsme a nikdy jsme nebyli. A zrovna tak jsme nikdy nezpochybňovali naše členství v EU.