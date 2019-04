ren, Novinky, ČTK

„Dlouhodobě říkáme, pojďme se bavit o zdanění bank, aktiv bank, tam máme konkrétní návrhy,” uvedla Maláčová. Na klienty by případné zdanění bank nemělo mít žádný vliv. Naopak by to podle ní bylo osvěžení pro celý trh. Se zdaněním bank zatím nesouhlasí koaliční partner, hnutí ANO a za dobrý nápad to nepovažují ani ekonomové.

Maláčová dále připomněla, že koalice už se dohodla na zvýšení některých spotřebních daní a zavedení digitální daně, k níž nedávno přistoupila například Francie. S tím už dříve přišla i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministryně také řekla, že Česko by mělo podpořit evropské návrhy mířící ke konsolidaci daňového základu. O kolik přesně by se zmíněné daně měly zvednout a jaké by měly být parametry konsolidace, by mohlo být jasno po odpoledním jednání koaliční rady.

Koalice by dále měla řešit zavedení sdíleného pracovního místa, což je jedna z priorit ministryně v rámci rodinného balíčku. Naopak se nedostane na návrh revize dávek na bydlení, který už má její resort také připravený.

Na pravidelných koaličních jednáních jednou za dva týdny se zástupci ANO a ČSSD dohodli počátkem dubna. Oba subjekty se chtějí soustředit především na státní rozpočet, podrobnosti včetně například navýšení rodičovského příspěvku chtějí oznámit teprve poté, co dokončí celkovou dohodu.