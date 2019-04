Barbora Zpěváčková, Novinky

Je podle vás možné, že Velká Británie nakonec z Evropské unie vůbec neodejde?

Teď si nikdo nedokáže vsadit vůbec na nic. Zabránili jsme nejhoršímu scénáři, že by Velká Británie odešla bez dohody. Ale je fakt, že když jsem v kontaktu s našimi firmami, je tady pořád hrozná nejistota. Velká Británie je pořád u jednacího stolu, ale ten míč je na její straně.

Může chaos ohledně brexitu varovat další země, které by případně přemýšlely o odchodu z EU?

Brexit bude téma jedna v eurovolbách. Je tady celá řada politických stran, které si hrají s tím, jak by bylo báječné, kdybychom odešli z EU. Ale vidíme, co to dělá se silnou britskou ekonomikou, co dělají banky, firmy, které se stěhují. Ekonomický dopad je hrozně velký.

Odejít z EU je podle mě smrtelná cesta pro Českou republiku

Úvahy o odchodu z EU zaznívají i u nás. Češi jsou obecně hodně euroskeptičtí. Čím to podle vás je?

Odejít z EU je podle mě smrtelná cesta pro Českou republiku. Jsme ekonomicky závislí na EU, přes 80 procent našeho vývozu jde na evropský trh, jsme propojení. Iluze, že když se tady zavřeme do nějakého ostrova uprostřed Evropy, bude se nám dařit líp, je nesmysl. Ale jsme kritičtí, hnutí ANO je také kritické.

To, že jsme po Velké Británii možná druzí největší skeptici, podle mě vychází z toho, jak jsme se k Unii stavěli a jak jsme se chovali. Jsem tam pět let a voličům ukážu, co jsem tam dělala. Ale nevím, jestli to jsou schopni udělat ostatní europoslanci, kteří tam sedí například už 15 let. Posílali jsme tam politiky za odměnu na odpočinek a pak se nesmíme divit, že lidé pochybují, že v Bruselu jde něco udělat.

Na druhou stranu už dlouho zaznívá, že se Evropská unie musí nějak změnit, reformovat. Co se vlastně stalo? Všichni o tom jen mluví.

Evropa se za pět let změnila. Prošli jsme si krizí eurozóny, prošli jsme si migrační krizí, kdy evropské instituce selhaly, nebyli jsme schopni rychle reagovat a lidé to cítili, že tady není akceschopnost. Poslední facka je brexit. Tohle všechno musí vést k tomu, že si s novým parlamentem a komisí sedneme. Chtěla bych, aby to byli premiéři, kteří bouchnou do stolu a řeknou: My chceme v Bruselu řešit tohle a tohle.

Můžou za negativní vnímání EU čeští politici? Sám premiér Babiš si taky nebere servítky, když mluví o Bruselu.

Pan premiér je zdravě kritický. Je to člověk, který si vzal evropskou agendu k srdci, je velmi aktivní. To je správné. Je důležité vidět, co se dělo doposud. Pan exprezident Klaus, který dával přihlášku Česka do EU, se stal tím, kdo nevynechá jedinou příležitost, aby kopal do všeho, co se v Bruselu děje. Tohle se dostalo mezi lidi.

Premiér údajně označil české předsednictví EU za žvanírnu a předražené chlebíčky.

Neslyšela jsem, že by tohle řekl. Slyšela jsem, že bude hospodárné předsednictví.

Je pravda, že ne všechno, co sem z Bruselu přichází, je správné

Takže premiér podle vás nepřispívá k tomu negativnímu pohledu?

Někdy mluví kritičtěji. Ale když s ním jedu na debaty, tak on začíná tím, že vysvětluje, že EU je skvělý projekt. Je pravda, že ne všechno, co sem z Bruselu přichází, je správné.

Změnilo se nějak hnutí ANO ve vztahu k Evropské unii za těch pět let, co jste v europarlamentu?

Nemyslím si, v těch základech to máme stejné. Změnila se Evropa, řešíme jiná témata.

Když odcházel Pavel Telička, který vedl ANO do minulých eurovoleb, říkal, že se rozchází s myšlenkami hnutí. Podle něj jsou jiné, než hnutí mívalo dříve.

Nevím, jaké byly důvody Pavla Teličky. Má svoji formu komunikace a řešení problémů. Na druhou stranu vidím, že se vydává tou cestou, že podporuje prointegrační věci daleko víc, než to dělal před pěti lety.

Chápala jste jeho odchod?

Přišlo to nečekaně a byla to nějaká jeho forma komunikace, kterou nesdílím. Nejprve jdu za panem Babišem, potom do médií.

Jaká bude vaše kampaň?

Kampaň spustíme 29. dubna, bude hodně kontaktní. Těším se na to. Všechny debaty mi dávají hrozně moc energie. Je to věc, kterou jsme zapomněli - naslouchat lidem a zjistit, co je trápí, co by měl Brusel řešit.

Pět poslaneckých míst budu považovat za úspěch

Koho považujete za největšího soupeře? Jsou to Piráti?

Piráti jsou jedněmi z těch vyzyvatelů. Ale oni jsou zatím v Evropě pro mě nečitelní.

Kolik křesel bude úspěch?

Těší mě, že si hnutí ANO podle průzkumů stojí dobře. Pět poslaneckých míst budu považovat za úspěch.