dan, Právo

Průzkum probíhal od 16. března do 5. dubna, kdy už Právo psalo o kauze prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který podle policie lobboval za firmu Kapsch u šéfa ÚOHS Petra Rafaje.

Na druhém místě by skončili Piráti s 19 procenty a přilepšením o 1,5 procenta. Získali by 42 křesel, což je skoro dvojnásobek, než mají dnes (22). Třetí ODS si proti únoru o jeden bod polepšila. Získala by 13,5 procenta, což by stačilo na 30 křesel (5).

Výrazný propad ale zažívá hnutí SPD Tomia Okamury. Proti únoru, kdy by podle Kantaru získalo 9,5 procenta, by SPD v březnu volilo jen 5,5 procenta dotázaných. Ztráta čtyř procentních bodů by znamenala i propad z 22 křesel na devět. Voliče SPD zřejmě rozladily neshody uvnitř poslaneckého klubu SPD a odchod tří poslanců.

Předpokládaný zisk mandátů (přepočet Práva)

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Na svém ve srovnání s únorem by zůstali soc. demokraté a komunisté. ČSSD by volilo 6,5 procenta a KSČM šest procent voličů. Do Sněmovny by se probojovali i lidovci s pěti procenty, kteří si oproti únoru polepšili o půl procentního bodu.

Naopak mimo Sněmovnu by zůstala TOP 09 se čtyřmi procenty, a STAN s 3,5 procenta a poklesem o 1,5 bodu proti únoru.