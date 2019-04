Karolina Brodníčková, Právo

S krokem zásadně nesouhlasí odboráři, nelíbí se ani koaličnímu lídrovi Spojených sil pro Prahu, europoslanci a šéfovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi. Pirátský primátor Zdeněk Hřib uvedl, že zrušením míst se ušetří peníze.

„V souladu s předvolebními sliby dochází ke snížení počtu placených členů dozorčí rady, stejně jako tomu bylo nedávno ve společnosti Trade Center Praha. Tímto krokem ušetří plynárny 1,5 milionu korun ročně,“ napsal Právu.

Úspory přitom v Pražské plynárenské nejsou zcela nutné. Společnost patří k největším tuzemským dodavatelům energií. Předloni jí meziročně vzrostl zisk na více než miliardu korun.

Hřib ale připomněl, že rušená tři místa v dozorčí radě nejsou ze zákona vyhrazena pro zaměstnance, jako je tomu například v dozorčí radě Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Středula: Vnímám to velmi útočně



Radní pro majetek za Spojené síly pro Prahu Jan Chabr řekl Právu, že o věci jednala koalice už v pondělí.

Piráti na tomto jednání nabídli dvě varianty: zaměstnanecké posty obsadit politickými nominanty, nebo je zrušit. „Jasno bude až příští týden,“ uvedl Chabr.

Šéf TOP 09 Pospíšil se záměrem pirátů nesouhlasí a o celé záležitosti chce v pátek jednat na zastupitelském klubu Spojených sil. „Nevidím důvod, proč bychom měli mít v dozorčích radách více politiků,“ řekl Právu.

„Piráti slibovali, že se bude vybírat do dozorčích rad podle odbornosti, a nikoliv podle politických nominací. Toto je bezdůvodné rozšiřování vlivu politiků ve firmách, kde tradičně mají v kontrolních orgánech vliv i zaměstnanci. Nevím, proč to rušit,“ dodal Pospíšil.

Informace o plánech pirátů už pronikla i k odborům. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se, pokud k vyhození tří zaměstnanců z dozorčí rady dojde, hodlá do věci sám vložit.

„Vnímám to velmi útočně. Zdá se mi, že piráti touží po ovládnutí jedné z městských společností, a protože nemohou získat na svou stranu většinu, snaží se vyhodit zástupce zaměstnanců dozorčí rady. Považuji to za naprosto neakceptovatelné,“ řekl.

„Piráti se rychle naučili praktiky starých politiků. V podstatě to s těmi, kterých se to týká, vůbec neřeší. Je to informace neoficiální, zatím se o tom jenom mluví,“ dodal.

Pro firmu pracují léta

Všichni tři zaměstnanci, Miroslav Vránek, Petra Zemanová a Petr Klepáček, pracují pro Pražskou plynárenskou léta.

Klepáček působí v Pražské plynárenské a jejích právních předchůdcích od roku 1988, v dozorčí radě od roku 2015, Zemanová je v Pražské plynárenské od roku 2004 a v radě od roku 2017 a Vránek, jenž má na starosti i komunikaci s médii, pro firmu pracuje od roku 1991, v dozorčí radě je od roku 2007.

Šest míst v dozorčí radě obsadili nominanti pražských koaličních stran. Za piráty senátor Lukáš Wagenknecht, který přes rok pracoval jako náměstek na ministerstvu financí za éry Andreje Babiše (ANO), a advokát Jindřich Lechovský.

„Piráti vydedukovali, že když tři zaměstnance vyhodí, budou mít o hlasy více. A podaří se jim na některé pozice dostat své lidi. Tváří se, že je pozice nezajímají, ale zajímají je velmi. Zjistili, že nemohou přehlasovat ostatní v dozorčí radě. Zástupci zaměstnanců nesledují zájem politického subjektu, ale společnosti. A v tom případě je v tom velký rozdíl,“ dodal Středula.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Pražské plynárenské, dohlíží na práci představenstva, volí a odvolává jeho členy a dohlíží na podnikatelské činnosti Pražské plynárenské. Je devítičlenná a funkční období jednotlivých členů je podle stanov pětileté.

Jediným akcionářem firmy je Pražská plynárenská Holding, vlastněná hlavním městem.