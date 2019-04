zpe, Novinky

Na případ upozornil deník Právo. Podle jeho informací Filip v minulosti lobboval za První chráněnou dílnu ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka. Ten čelí obvinění v kauze údajných manipulací s nemocničními zakázkami.

Proti Filipovi se postavili straníci, ale i opozice. „Je to velmi závažné. Jen spojení s jeho osobou je kontroverzní. Pokud docházelo k ovlivňování státního úřadu, tak to je na odstoupení. Měl by odejít z vedení Sněmovny,“ řekla Novinkám první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Lobbista Tomáš Horáček na jednání o vazbě.

FOTO: Jan Menšík, Právo

„Ale neočekávám to vzhledem k tomu, jaké kauzy ustáli jiní. Jelikož jsou komunisté nepřímo součástí vlády, tak i na ně jako kdyby platil jiný metr,“ dodala poslankyně. TOP 09 zváží, jestli bude chtít kauzu otevřít na schůzi Sněmovny, která začíná příští týden.

Je to zcela nepřijatelné, shodli se Bartoš a Výborný



Jednání Filipa označili odsoudil i lídr Pirátů Ivan Bartoš. „Je zcela nepřijatelné, aby vrcholný politik takto silně tlačil na úřad ve prospěch dárce své strany a ještě přitom hrozil provedením kontroly v tomto úřadu,“ uvedl Bartoš.

Podobně reagoval nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Je naprosto nepřijatelné, aby jakýkoliv politik tlačil na finanční správu. Jsou to podobné praktiky, jaké známe z hnutí ANO. Ta podpora vládě je možná spojená i s kontakty na finanční správu. Mě to velmi znepokojuje,“ prohlásil.

Pokud se podle Výborného ukáže, že Filip opravdu tlačil na finanční úřad, měl by se zachovat jako odpovědný politik.

K odchodu z čela Sněmovny vyzvali už minulý týden Starostové a nezávislí. „Lobbovat za soukromý byznys není hodno pozice ústavního představitele. Žádáme, aby Vojtěch Filip rezignoval na post místopředsedy Poslanecké sněmovny,” uvedl šéf hnutí STAN Petr Gazdík.

Šéf komunistů Filip podle informací Práva na přelomu let 2017 a 2018 lobboval za První chráněnou dílnu, nejvýnosnější byznys obviněného ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka. Nevybíravě se za ni přimlouval na Finančním úřadu Ústeckého kraje. Vyplývá to z interní korespondence mezi Filipem a ředitelem úřadu Janem Havlíčkem, kterou má Právo k dispozici.