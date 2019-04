zpe, Novinky

Na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš Ťokovi prostřednictvím médií poděkoval. „Udělal strašně moc práce. Musím se smát, když čtu komentáře některých politiků, hlavně ODS. Za 21 let jsme tady měli 15 ministrů,“ prohlásil Babiš. Zároveň přečetl všech 15 jmen s důrazem na to, že ministři byli většinou z ODS nebo ČSSD.

Babiš zdůraznil, že Ťok se stal nejdéle sloužícím ministrem, v čele resortu vydržel čtyři a půl roku. „S příchodem ANO do politiky skončila korupce v dopravě. Začaly se vykupovat pozemky, začalo se investovat. Vysoutěžili jsme mýto, transparentně. Pan Ťok se nemá za co stydět. Velice těžký resort posunul zásadně dopředu,“ zhodnotil premiér.

Řekl, že Ťoka nikdy odvolávat nechtěl, že odchází na vlastní žádost. „Je unavený, a to chápu,“ podotkl Babiš.

Jméno nového ministra neřekl. „Nebudu to komentovat,“ uvedl Babiš. Podle něj ale resort dopravy musí řídit manažer.

Babiš chce všechno nejprve probrat s prezidentem Milošem Zemanem, na Hradě se mají sejít ve středu. Spekuluje se o tom, že ve vládě by měla skončit také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

ANO je jiné, zhodnotil Ťok

Ťok v pondělí v rozhovoru Novinkám řekl, že chce z vlády odejít dlouhodobě. Nechce být v politice. Uvedl, že ho unavuje, jak pořád musí někde něco vysvětlovat a bránit se.

Hnutí ANO má nějaký vývoj, já to vnímám. Ale to není důvod, proč se pan Ťok rozhodl odejít z politiky premiér Andrej Babiš

Prohlásil také, že hnutí ANO je trochu jiné než ANO, za které jsem před pěti lety do vlády vstupoval. Podle Ťoka už není tou liberálně středovou stranou.

Babiš prý kritiku ANO nezaznamenal. „To jsem neslyšel. Ale jsme v menšinové vládě s ČSSD, museli jsme akceptovat i některé věci, které se nám nelíbí,“ konstatoval Babiš s tím, že kdyby ANO mělo koalici s ODS, vládní program by vypadal jinak. „Ale ano, hnutí ANO má nějaký vývoj, já to vnímám. Ale to není důvod, proč se pan Ťok rozhodl odejít z politiky,“ řekl premiér.