Miroslav Homola, Právo

Radní města Brna doporučili na posledním jednání zastupitelům na žádost Spolku pro GP ČR Brno, který se pořádáním závodu na soukromém brněnském okruhu zabývá již čtvrtým rokem, schválit vyrovnávací platbu na částku 10 milionů korun. Spolu s tím navrhli také vznik rezervy ve výši pět milionů korun pro účely spolku.

„Schválená desetimilionová částka, o kterou si Spolek pro GP ČR Brno požádal, bude sloužit jako vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby,“ vysvětlila účel schválených financí primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Spolek pro GP ČR Brno, jehož členy jsou město Brno, JM kraj, TIC Brno a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, pořádá Grand Prix České republiky v Brně od roku 2016. Promotérskou smlouvu se společností Dorna, která je výhradním pořadatelem celého mistrovství světa motocyklů, má spolek na pět závodů, tedy do roku 2020.

Pro každý závod to však znamená, že se Dorně musí zaplatit nejméně sto milionů korun (tzv. zalistovací poplatek), aby se mohl závod vůbec uskutečnit. A i přesto, že i zastupitelé kraje v minulém týdnu schválili podporu letošnímu ročníku ve výši 25 milionů korun, se akce bez sponzorství státu neobejde.

Žaloba na stát

V minulosti, a to i v době, kdy závody organizoval soukromý pořadatel, poskytovalo podporu závodům ministerstvo školství, a to dokonce i sedmdesát milionů. Loni však podporu snížilo na 39 milionů a tím se spolku navršily problémy s dluhy za nedoplacený zalistovací poplatek.

Spolek proto, ještě za řízení Brna primátorem Petrem Vokřálem (ANO), ministerstvo zažaloval. I z toho důvodu zřejmě nové vedení Brna s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) nemohlo s podporou tohoto ministerstva počítat, byť hlavní argument odmítnutí příspěvku je fakt, že se změnily podmínky pro všechny žadatele dotací.

„Jedna z nich je, že žadatel musí pořádat akci, na kterou podporu požaduje, nejméně pět let, což my samozřejmě nesplňujeme,“ vysvětlila Vaňková.

Proto spolek požádal o finanční pomoc ministerstvo pro místní rozvoj. To už přislíbilo 65 milionů korun. Podle ministryně Kláry Dostálové (ANO) má vláda projednat materiál o podpoře Brnu 15. dubna a hned poté by mohly peníze přijít spolku na účet.