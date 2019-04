zpe, ren, Novinky

„Dáme obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů,“ stojí v programu Pirátů pro volby do poslanecké sněmovny, kde slibují, že zařídí dostupnější bydlení.

Poté, co se minulý týden na Piráty kvůli jejich návrhu snesla lavina kritiky, začali kličkovat, že nic takového nechtějí. Lídr Pirátů Ivan Bartoš na Facebooku napsal, že primátor Zdeněk Hřib nic o dani z prázdných bytů neřekl. Primátora celý minulý týden hájil i radní pro bydlení Adam Zábranský. Sám Hřib ale v rozhovoru pro Novinky zdanění nevyloučil.

„V tuto chvíli žádný návrh vyšší zdanění prázdných bytů nenavrhl,” uvedl Hřib. Na následné dotazy ale řekl, že nemůže nic vyloučit. „Vylučovat? Dneska už jsem nechtěl vůbec nic vyloučit. Ale to vůbec nevím, co bude za rok,” dodal primátor.

Nápad Pirátů vyvolal koaliční krizi na Pražském magistrátu, kde vládnou Piráti společně s Prahou Sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN a lidovci). Lídři koalice se v pátek dopoledne schází, aby si celou situaci vyjasnili.

„Chceme si vyjasnit, nakolik chtějí naši koaliční partneři do soukromého vlastnictví zasahovat. Pro nás je to nepřijatelné a bylo by to fatální,” řekl minulý týden Novinkám předseda TOP 09 a šéf pražských zastupitelů Jiří Pospíšil.