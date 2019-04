Renáta Bohuslavová, Novinky

„Za březen evidujeme schválené náklady na služební cesty 700 tisíc korun. Z toho jen cesta tří lidí do San Franciska představuje 300 tisíc,” uvedl Novinkám zdroj z magistrátu s odkazem na komunikaci mezi koaličními partnery.

Ačkoliv magistrát ještě nemá cesty oficiálně vyúčtované, tak podle informací Novinek kromě 300 tisíc za cestu radního Šimrala do San Franciska by se měl zbytek, tedy 400 tisíc, podělit mezi cesty náměstka Petra Hlubučka (STAN) do Osla či radní Mileny Johnové (Praha sobě) do Barcelony, které proběhly také v březnu.

V rámci druhé části výdajů jsou ale i peníze za cesty dalších úředníků. Novinky zjistily, že například cesta několika zaměstnanců do Francie stála 86 tisíc korun, dvě cesty více než deseti zaměstnanců do Berlína vyšly na více než 100 tisíc korun. Za dva úředníky, kteří jeli do italské Florencie, zaplatil magistrát 65 tisíc korun. Jednalo se přitom o kratší cesty. Celkem by mělo jít právě o zmiňovaných 700 tisíc korun.

„Není to jen o politicích, ale i o úřadu. Právě tyto výdaje budeme brzy s koaličními partnery řešit,” řekl Novinkám náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Cestu Hřiba platil Tchaj-wan



Mimo tyto náklady zůstává cesta primátora Zdeňka Hřiba na Tchaj-wan, kterou podle něj i magistrátu platila protistrana.

„Veškeré náklady, které zahrnují cestu, ubytování i stravu, hradila všem členům delegace v plné výši tchajwanská strana,” sdělil Novinkám tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Na cestě Hřiba doprovázela jeho manželka, předsedkyně pirátských zastupitelů Michaela Krausová a zároveň její přítel a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Dále s nimi jel i předseda výboru pro IT Jaromír Beránek, specialistka zahraničních vztahů a vedoucí protokolu magistrátu.

Vyrážíme na inspirační návštěvu Tchaj-peje 🇹🇼, partnerského města Prahy. Potřebujeme udržet krok se světem v oblasti... Zveřejnil(a) Zdeněk Hřib - primátor Prahy dne Pátek 22. března 2019

To, že jela i jeho žena, považuje primátor za standardní. „Moje manželka se účastnila cesty rovněž na pozvání Tchaj-wanu. Její přítomnost je standardní diplomatickou konvencí,” uvedl Hřib.

Celou návštěvu navíc podle něj již dlouho dopředu organizoval právě Michálek a byla ovlivněna i incidentem s vykázáním tchajwanského diplomata z akce ministerstva průmyslu a obchodu. To, že by jejich návštěva právě na Tchaj-wanu do budoucna znamenala upřednostňování zájmů této země nebo místních firem, Hřib rezolutně odmítl.

700 tisíc za měsíc



V roce 2013 podle informací náměstka pro rozpočet Pavla Vyhnánka dosahovaly náklady na služební cesty 4,1 milionu korun. Ke konci mandátu předchozí primátorky za ANO Adriany Krnáčové loni na podzim už byly 6,3 milionu korun a nyní jen za březen vedení města utratilo 700 tisíc korun, a to si přitom dalo za cíl snižování běžných výdajů s ohledem na rozpočet pro rok 2018.

Náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Jsem správcem městské pokladny, a proto všechny kolegy kvůli kontrole utrácení městských peněz otravuji a budu otravovat. Do budoucna budu chtít, aby se všechny cesty radních i úředníků schvalovaly na radě. Náklady prudce rostou a mělo by se to řešit,” řekl Novinkám náměstek pro finance Pavel Vyhnánek, na jehož písemnou interní komunikaci s koaličními partnery zdroj upozornil.

Žádná byznys třída ani salonky



Nárůstem výdajů za zahraniční cesty se už zabývala i rada hl. m. Prahy a debata byla údajně velmi vzrušená. O některých cestách podle zdroje Novinek navíc rada předem ani nevěděla.

Náměstek Vyhnánek přišel i s návrhem, aby se zrušil nárok radních na salonky a byznys třídy. „Je to zhýralost,” řekl. S tím primátor Zdeněk Hřib (Piráti) údajně nesouhlasil. Novinkám Hřib na dotaz řekl, že rada už nyní cesty v půlročním plánu schvaluje a také pracuje na úpravě pravidel a on sám je pro jejich striktnější dodržování. „Stávající pravidla pro služební cesty mají vícero výkladů. Já uplatňuji striktnější možný výklad,” uvedl s tím, že sám na cestách využíval ekonomickou třídu.

300 tisíc za 10 dní v San Francisku



Hřib hájil desetidenní cestu svého stranického kolegy a radního pro školství Víta Šimrala do San Franciska, kam cestovala tříčlenná výprava a podle zatím neoficiálních čísel utratili 300 tisíc korun.

„Je nutné posuzovat celkový roční úhrn, a ne jen vybraný měsíc, ve kterém bylo shodou okolností více výjezdů,” doplnil Novinkám Hřib.

Pražský radní pro sport, školství, volný čas, vědu, výzkum, inovace a podporu podnikání Vít Šimral

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle Šimrala měla účast na konferenci v oblasti ekonomické diplomacie i umělé inteligence přínos a je podle něj nutné čerpat zkušenosti. „Předchozí vedení města v těchto oblastech nic nepodniklo a kvůli tomu Praha zaostává za světovými metropolemi. Což chceme jako Piráti změnit a dát možnost občanům Prahy využívat technologie 21. století,” uvedl Šimral.

„Do San Franciska jsme letěli ekonomickou, nikoliv byznys třídou. Stávající pravidla jsme tak už v praxi změnili a nepočítáme s tím, že bychom je nadále uplatňovali,” doplnil Novinkám radní Šimral.

13 zahraničních cest za pět měsíců

Podle oficiálních informací z magistrátu od listopadu nové vedení podniklo 13 cest. Primátor Zdeněk Hřib v listopadu 2018 cestoval do Barcelony, v únoru 2019 do Drážďan a naposledy v březnu navštívil Tchaj-wan. Za první dvě cesty magistrát vydal 27 tisíc korun.

Více než 30 tisíc korun stála dvoudenní návštěva Edinburghu radního pro majetek Jana Chabra z TOP 09. Do 10 tisíc korun se vešly cesty radních Hany Třeštíkové a Mileny Johnové do Vídně a Bruselu (obě z Prahy sobě). Za účast na Evropském summitu regionů pro zastupitele Martina Dlouhého z TOP 09 zaplatila Praha téměř 11 tisíc. Na oficiální vyúčtování zmiňovaných březnových cest se čeká.