Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí požádal prezidenta Miloše Zemana narychlo o schůzku. Na Hrad zamířil po jednání vlády a následně by se měl v 17 hodin vrátit do Strakovy akademie na koaliční schůzku. Tématem by měly být personální... Celý článek Babiš narychlo požádal Zemana o schůzku»