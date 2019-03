Novinky

Změny ve fungování EU podle Zemana závisejí na výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ten by měl mít právo předkládat zákony.

„Evropská komise by se měla stát normálním úřednickým orgánem, servisem, dnes chrlí desítky často zbytečných směrnic,” uvedl Zeman.

Zopakoval také, že by chtěl, aby EU měla kromě ministra zahraničí také ministry obrany a financí. Z hlediska resortu obrany je podle něj stále aktuální hrozba islámského terorismu a ministr financí by zase mohl zabránit tomu, aby si firmy z členských států převáděly svá sídla do zemí s výhodnějším zdaněním, jako například Nizozemsko či Lucembursko.

Brexit: organizovaný chaos



Prezident také komentoval otálení s odchodem Velké Británie z EU. "Je to organizovaný chaos, nikdo pořádně neví, co se má dělat, a tak se předstírá aktivita," řekl Zeman. "Britové se naprosto, ale naprosto zesměšňují. Ať už to trápení skončí," uvedl. Nejlepší by podle něj nyní bylo, aby britský parlament po opakovaných odmítáních schválil dohodu o odchodu z EU, v což podle svých slov také doufá.

V rozhovoru Zeman rovněž uvedl, že má pro Senát další dva adepty na ústavní soudce. Jejich jména však nesdělil a osobně je horní komoře představit nechce, protože má Senát za zbytečný. Minulý týden se senátoři postavili proti tomu, aby se ústavním soudcem stal Zemanův kandidát Aleš Gerloch.