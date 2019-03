Novinky

TOP 09 by podle modelu získala čtyři procenta, Svobodní a Zelení by měli shodně jedno procento.

Ve srovnání s předchozím měsícem si ANO mírně pohoršilo. Občanští demokraté i Piráti si shodně nepatrně polepšili a SPD se podařilo zastavit předešlý propad.

„Strany jako KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo 5 procent,” uvedla agentura. Pokud by se volby konaly v březnu, na nejvíce hlasů by z nich mohly pomýšlet KDU-ČSL či STAN. „S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny,” poznamenala agentura.

Ta zároveň připomněla, že větší část průzkumu probíhala v době, kdy „nebyly mediálně známy skutečnosti spojené s kauzou ovlivňování tendru na mýto a kauzou korupce na brněnské radnici”. V souvislosti s ní se policie zajímala mimo jiné o aktivity místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

K volbám by dorazilo 64 procent oprávněných voličů. Průzkum proběhl od 24. února do 24. března.