Oldřich Danda, Právo

Velká část vozidel by se měla vyrábět a celý jejich servis by se měl dělat v Česku, a to hlavně ve státním podniku VOP CZ.

Do Prahy dorazili zástupci čtyř firem a vyslechli, jaké má česká armáda základní požadavky a za jakých podmínek by měli vozidla dodat.

Vybírat by se mělo ze čtyř transportérů

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) o vítězi rozhodne především cena, splnění technických požadavků a míra zapojení českého obranného průmyslu. Obrana zbrojařům představila nepřekročitelné technické a procesní podmínky.

Výběrové řízení bude mít dvě kola, v prvním musí firmy ukázat, že jsou schopny požadovaná vozidla vyrobit, a v druhém budou moci vylepšit svou nabídku. Novinkou je, že firmy, které budou chtít postoupit do finále, budou muset do Česka přivézt jeden vůz na vyzkoušení.

Lubomír Metnar (za ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Vyzkoušíme na něm deklarované technické parametry,“ řekl pověřený náměstek pro vyzbrojování Filip Říha. Podle něj se první kolo uzavře v květnu. Obrana doufá, že finální nabídky firmy pošlou do konce léta a na podzim obrana vybere vítěze a podepíše smlouvu.

Kromě 210 vozidel v sedmi různých variantách bude vítěz výběrového řízení muset dodat dalších 29 servisních a dílenských vozů na kolovém podvozku 8x8. Nejvíce vozidel bude v bojové verzi, další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna.

Dalším požadavkem armády je, že do vozidla se musí vejít 11 vojáků, mít věž pro osádku, kanon ráže 30 milimetrů a integrované protitankové střely.

Čtyři výrobci

„Nechceme vozidlo pro minulé bitvy. Potřebujeme techniku spolehlivou, moderní,“ řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Švédský obrněnec CV-90 (Zdroj: Oldřich Danda, Právo)

Obrana chce vybírat mezi čtyřmi výrobci. Do tendru přizvala španělskou odnož amerického gigantu General Dynamics s vozem Ascod, švédsko-britský podnik BAE Systems a dvě německé firmy: PSM vyrábí pro německou armádu obrněnce Puma a Rheinmetall Landsysteme s novinkou Lynx.