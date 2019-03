Radim Vaculík, Právo

Předseda Petr Rafaj podle důvěryhodného zdroje Práva už na podzim 2017 dával některým podřízeným jasně najevo, jak s touto již vyhlášenou zakázkou naložit, tedy zrušit ji.

A to ještě dřív, než se sešel 10. listopadu 2017 v brněnském hotelu Voroněž s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Tam měla z úst druhého muže ANO zaznít již známá věta, že „je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch“.

Podle policie pak Rafaj skutečně dělal vše pro to, aby výběr mýtného zůstal buď aspoň na několik let, nebo natrvalo této rakouské firmě. Jedním z nezbytných kroků byl vyhazov místopředsedy ÚOHS Josefa Chýleho loni 15. ledna. Právě Chýle totiž nejvíce brojil proti snahám Rafaje shodit tendr na mýtné, a především odmítl podepsat šéfem ÚOHS požadované kontroverzní rozhodnutí o zrušení tendru.

I když určitá pochybení v zadávacím řízení podle zdroje Práva shledal, na smetení celé zakázky ze stolu to nestačilo, proto zrušení tendru odmítal. Neviděl prý totiž zákonné důvody pro tento krok. Místo něj byla vrácena do funkce místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová, která podle tvrzení detektivů plnila Rafajovy pokyny.

Účtenka z hotelu

Sám Chýle se k tomu nechtěl pro Právo vyjadřovat. Podle zdrojů redakce to byl ale právě on a většina z jeho podřízených, kdo zpočátku v letech 2015 a 2016 drželi fungování ÚOHS i přes údajné snahy Rafaje o ovlivnění některých rozhodnutí v zákonných mezích. Vše se prý ale změnilo výrazně k horšímu v roce 2017 a vyvrcholilo to machinacemi kolem tendru na mýtné.

Rafajovi na této zakázce velmi záleželo, stejně tak na tom, aby nebyl podezřelý z jejího možného ovlivnění, což potvrzuje i soudní příkaz, který má Právo k dispozici. V něm policie uvádí, že byla „z jednání Rafaje patrná snaha, aby pracovníci ÚOHS rozhodující o veřejných zakázkách v prvním stupni nevěděli, že pokyny k postupu a vydávání rozhodnutí pocházejí ve skutečnosti od něj“.

Dokreslují to i některé podivné kroky předsedy ÚOHS. Ten už koncem roku 2017 udělal údajně některým podřízeným včetně místopředsedy Chýleho výstup týkající se schůzek o mýtném.

Podivná čestná prohlášení

„Vy jste byl v hotelu s Faltýnkem, já mám od toho účtenku,“ křičel prý Rafaj na některé zaměstnance ÚOHS. „Nikdo z nás nechápal, proč dělá tuhle scénu, a to až do letošního března, kdy vyšlo po razii policie najevo, že se s Faltýnkem setkal sám Rafaj, a proto měl účtenku z toho hotelu,“ přiblížil dění v ÚOHS důvěryhodný zdroj.

Pokusy Rafaje udělat si jakési alibi ve věci tendru na mýtného však neskončily. Loni v lednu si povolal některé představitele ÚOHS, kteří podle zdrojů Práva museli podepsat čestné prohlášení o tom, že Rafaj nijak nezasahoval do zakázky na systém elektronického mýtného.

Učinili tak prý i z důvodu obavy o práci všichni. Tušil Rafaj, že policie prověřuje jeho postup a jednání při vedení ÚOHS? Rafaje detektivové dosud neobvinili a svůj post má podle vyjádření prezidenta Miloše Zemana prozatím jistý. Odvolal by ho pouze v případě pravomocného odsouzení.