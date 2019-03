ren, Novinky

„Mě osobně to v tu dobu, co se to řešilo, nezajímalo. Byl jsem nestranný,” řekl v pondělí na tiskové konferenci radní Martin Herman.

Středočeští úředníci z odboru správních agend na stůl kauzu kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) dostali koncem února. Tento odbor byl ale 1. února začleněn do odboru legislativně právního. Především opoziční zastupitelé změny kritizovali s tím, že úředníci jsou zřejmě podjatí a zastupitelstvo nemělo o reorganizaci před ani po ní dostatek informací.

Opoziční krajští zastupitelé za STAN navrhovali, aby případ kvůli možné podjatosti převzal některý ze sousedních úřadů, například v Praze. Poukazovali na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO, a podali i podnět na ministerstvo spravedlnosti. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) to označila za úsměvné.

Rozhodnutí o změně začlenění úřadu podle serveru iROZHLAS přišlo 24. ledna, tedy jen tři dny poté, co Městský úřad v Černošicích rozhodl ve věci možného Babišova střetu zájmů.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dostal podle zjištění Práva od Městského úřadu v Černošicích ve správním řízení pokutu 200 tisíc korun. A to za přestupek v podobě střetu zájmů v souvislosti s tím, že jako vysoký ústavní činitel a politik ovládá některá média.

S Babišem prý nemluvili



Zastupitelský klub ANO politické zásahy do celé kauzy odmítá.

„Jako politici ani jako hnutí ANO jsme neřešili restrukturalizaci krajského úřadu. Žijeme v dojmu, že úředníci jsou profesionálové a nám opravdu jako politikům nepřísluší komentovat změny, které se dějí v rámci těchto struktur,” pokračoval Herman.

S premiérem a předsedou hnutí prý o celé věci vůbec nemluvili. „Vůbec jsme se s ním nesetkali a neřešili jsme to s ním. Ani on podle nás nemá potřebu zasahovat do těchto struktur a nechali jsme úředníky dělat svoji práci,” dodal Herman.

Zpět do Černošic



Středočeští úředníci rozhodli o premiérově odvolání proti rozhodnutí Černošického úřadu minulý týden. Verdikt zrušili a vrátili ho k novému projednání na Městský úřad Černošice.

„Krajský úřad Středočeského kraje podle paragrafu 90 odst. 1 písm. b) správního řádu věc vrátil k dalšímu projednání MěÚ Černošice. Tím je ‚řízení o odvolání‘ vedené krajským úřadem pro tuto chvíli ukončeno,” oznámil kraj stručně bez dalšího zdůvodnění.

Podnět černošické radnici odeslala organizace Transparency International ČR (TI ČR), podle níž Babiš holding Agrofert ovládá i po převedení do svěřenských fondů, vlastnictvím médií porušuje zákon a je stále ve střetu zájmů.

Radnice v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije. Babiš sám celou kauzu považuje za politický boj.