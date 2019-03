Novinky, ČTK

NKÚ prověřil dotace rozdělené Úřadem vlády ČR a ministerstvy pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství. Zjistil miliardové rozdíly v informacích o tom, kolik stát poskytl peněz na dotacích v letech 2015 a 2016. Rozdíl mezi výšemi dotací uvedenými v rozpočtovém informačním systému a v rozborech financování dosahují 3,19 miliardy korun.

Rozbor financování neziskových organizací si Úřad vlády nechal vypracovat externě právě jednou z neziskových organizací. Ta nevycházela z údajů v informačním systému, ale z podkladů od jednotlivých ministerstvech. Data nezisková organizace dále upravovala.

V roce 2015 činil rozdíl 2,19 miliardy – rozpočtový informační systém vykázal dotace ve výši 11,95 miliardy, zatímco podle rozboru financování šlo o 9,76 miliardy.

V roce 2016 se rozdíl pohyboval kolem jedné miliardy, když podle rozpočtového informačního systému bylo rozděleno necelých 11,88 miliardy, zatímco podle rozboru financování 10,87 miliardy.

Rozdíl i v evidenci



Rozdíly v údajích se týkají i centrální evidence dotací. Kontrolovaná ministerstva a Úřad vlády v roce 2016 nezveřejnily v centrální evidenci všechny povinné informace o poskytnutých dotacích. Rozdíl mezi evidencí a rozpočtovým systémem za všechny poskytovatele dotací představuje 3,51 miliardy korun, zjistil NKÚ.

Více než polovina kontrolovaných příjemců dotací navíc nedodržela podmínky.

Dotace stát poskytoval bez analýzy



Stát v roce 2016 a 2017 rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun. Neměl ale k dispozici žádnou analýzu toho, jaké služby společnost skutečně potřebuje.

V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu, a mohli tak mít podle NKÚ rozhodující vliv na obsah strategických materiálů.

Úřad vlády zároveň podle kontrolorů průběžně nekontroluje, jak se daří s pomocí dotací plnit cíle strategie. Vše vyhodnotí až v roce 2021 po jejím skončení. Některé cíle pak závisí na změnách legislativy, které ale chybí. Jde například o zákon o dárcovství, zákon o sociálním podnikání či o statusu veřejné prospěšnosti.

Ministerstva spolu nekomunikují



Při rozdělování dotací by měly jednotlivé resorty spolupracovat na hodnocení žádostí, například si vzájemně delegovat členy do hodnotitelských komisí, nebo si průběžně poskytovat informace o rozdělených dotacích. To ale podle NKÚ plnily jen Úřad vlády a částečně ministerstvo vnitra. Jednotlivé resorty tak nemohou zjistit, jestli žadatelé o dotaci nežádají o podporu na stejný projekt také u jiných resortů nebo jestli se podařilo dodržet maximální hranici dotace 70 procent.

Porušení podmínek dotace pak kontroloři zjistili u deseti ze 17 kontrolovaných příjemců dotací. Příjemci například nedodrželi rozpočet projektu, neprovedli aktivity, na které dostali dotaci, nebo zaplatili z dotace neuznatelné náklady.

Podle Českého statistického úřadu bylo v Česku na začátku roku 2016 téměř 121 000 nestátních neziskových organizací, dotaci od státu dostalo téměř 7000 z nich.