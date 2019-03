Adéla Jelínková, Radim Vaculík, Právo

Jistí si byli pouze tím, že dvojice obývá jeden z luxusních bytů v Rezidenci nad Ostrovem, v exkluzivní lokalitě v pražském Podolí přímo nad Veslařským ostrovem. Na výběr přitom měli vyšetřovatelé z jedenácti bytů.

Jak Právo nyní zjistilo, Faltýnek s přítelkyní tam žijí v bytě, který podle katastru nemovitostí patří společnosti Selada Trade vlastněné Jiřím Salajkou. Ten je zároveň jednatelem banky (dříve záložny) Creditas, jejímž majitelem je olomoucký miliardář Pavel Hubáček.

Jaroslav Faltýnek (ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Hubáčka s Faltýnkem spojují dlouholeté přátelské vztahy, ale možná i mnohem více.

Média již v minulosti upozornila na to, že díky Faltýnkovu vlivu a neoficiální síti jemu blízkých lidí se Hubáčkovi podařilo v roce 2016 vyfouknout státu téměř třetinový podíl (29,4 procenta) ve firmě ČD-Telematika.

„A co jako?“



Ta vlastní druhou největší síť optických datových kabelů v Česku a stát jako majoritní držitel akcií se snažil ji ovládnout stoprocentně. Strategický podíl však místo něj za podivných okolností koupil Hubáček, podle o odhadů za 400 až 600 milionů.

Faltýnek na výše popsaná zjištění Práva bezprostředně reagoval slovy: „A co jako?“

Ve střetu zájmů si kvůli situaci se společností ČD-Telematika nepřipadá.

„Ne, vůbec ne. Ten byt má pronajatý moje partnerka a já bydlím u ní. Já mám bydliště v Prostějově.“ V pražské rezidenci bydlí od loňského podzimu.

Salajku ani Hubáčka se Právu nepodařilo kontaktovat. Společnost, která byt vlastní, podle obchodního rejstříku vznikla v říjnu 2015. Salajka ji ovládl o rok později. Kromě luxusního bytu v Podolí vlastní ještě byt v pražských Radlicích.

Hubáček se účastnil s Faltýnkem hned několika oficiálních akcí. Například byl jedním z hostů na loňské vernisáži Faltýnkových obrazů, kterou pořádal v pražské Hauch Gallery, při níž čeští podnikatelé platili za Faltýnkova „díla“ statisíce korun.

Hubáček zbohatl především na byznysu s nebankovními půjčkami, v devadesátých letech ale obchodoval mimo jiné také se zbraněmi. V roce 2017 se stal vlastníkem karlovarského Grandhotelu Pupp. Podle žebříčku magazínu Forbes jde o 23. nejbohatšího Čecha (majetek přes osm miliard korun).

Hanácká síť



Na zmíněné Faltýnkově vernisáži se však objevili i další lidé, kteří měli s případem ČD-Telematika co do činění. V první řadě poslanec za hnutí ANO Milan Feranec, jenž až do loňského října seděl v dozorčí radě podniku ČD-Telematika. V červenci minulého roku jej ministr dopravy Dan Ťok (ANO) odvolal z pozice šéfa dozorčí rady Českých drah, pravděpodobně kvůli zpackané koupi akcií. Byl to právě Ťok, který dlouhodobě usiloval o plné ovládnutí podniku ČD-Telematika.

Na vernisáži se ukázal i přerovský advokát Květoslav Hlína, jenž řešil zakázky také pro podnik ČD-Telematika. Oba, Hlína i Feranec, dříve působili v Agrofertu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Na akci přišel Faltýnka podpořit i šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar, dříve místopředseda představenstva ČD-Telematika, a Tomáš Drmola, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro správu majetku a člen dozorčí rady ČD-Telematika a zároveň Faltýnkův někdejší spolužák z prostějovského gymnázia.

Dobrý kšeft



Právě Feranec má nést, dle dřívějších zjištění Hospodářských novin (HN), prvořadou odpovědnost za to, že akcie ČD-Telematika nakonec skončily v rukou Hubáčka, a nikoli Českých drah.

Už v roce 2014, kdy hnutí ANO ovládlo ministerstvo dopravy a k moci se v resortu dostali „Faltýnkovi“ lidé, se České dráhy nechaly v odkupu akcií předběhnout firmou Dial Telecom, která podíl koupila od podnikatele Davida Knopa-Kostky.

Feranec měl podle HN prohlašovat, že je schopný vyjednat lepší cenu odkupu, než bylo 198 milionů korun, za které je Knop-Kostka nabízel Českým drahám. Mezitím ale koupil akcie někdo jiný a stát ostrouhal.

Firma Dial Telecom akcie držela až do roku 2016, kdy se k nim za 400 až 600 milionů dostal právě Hubáček skrze svou společnost UNI Telematika.

Loni v květnu se v médiích objevila zpráva, že akcie, navzdory snahám státu, koupila od Hubáčka skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Cenu žádná ze stran nezveřejnila, podle médií je ale více než pravděpodobné, že olomoucký podnikatel na transakci vydělal řádově stovky milionů korun.