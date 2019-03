Karolina Brodníčková, Právo

„Stávající návrh rodičovského příspěvku je návrh ČSSD z poslední koaliční rady. Paní Maláčová permanentně něco slibuje, potom mění názor a navrhuje něco úplně jiného. Neplní svoje vlastní sliby a většinou vše, co navrhuje, nemá koaličně projednané a nemá na to peníze a nesnaží se je ani získat z úspor vlastní kapitoly,“ napsal v pátek Právu Babiš.

Reagoval tak na dotaz, zda je ochoten o návrhu rodičovské ještě jednat. Věc zřejmě za uzavřenou nepokládá, neboť se dohodl na schůzce se zakladatelem facebookové skupiny Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek Martinem Štrosem. Do skupiny se za poslední čtyři dny přidalo více než 50 tisíc uživatelů Facebooku.

Co říká koaliční smlouva

Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě.

Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády. Nerespektování tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení této koaliční smlouvy.

„Na zaslanou emailovou žádost o vyjádření pro členy této skupiny mi pan premiér Andrej Babiš před chvílí nabídl osobní setkání. Termín zatím není stanoven, nicméně pokud k němu dojde, samozřejmě budu tlumočit zájem skupiny a dám vědět výsledek. Zůstávejte na příjmu a sdílejte dál, ať je vidět, komu všemu na tom záleží!“ informoval Štros. Tuto komunikaci potvrdil Právu i mluvčí ANO Vladimír Vořechovský.

ČSSD po kritice veřejnosti oprášila svůj předchozí návrh a prosazuje přidat 80 tisíc všem rodinám s dětmi do čtyř let. „Každý legislativní proces končí schválením zákona. My se dohodli, za jakých podmínek půjde zákon do vlády a do Sněmovny. Nám šlo o to, aby se proces dál nezdržoval. Kdybychom se včera nedohodli, tak nebude vůbec nic,“ komentoval v pátek pro Právo ústupek Hamáček.

Bez dohody hrozí ve vládě krize

Manévrovací prostor ve Sněmovně soc. dem. však brzdí koaliční smlouva s hnutím ANO, která říká, že na všech pozměňovacích návrzích se musejí obě strany domluvit. Obcházení vládních návrhů by vedlo k dohodovacímu řízení, popřípadě k demisi ministrů ČSSD. Za návrh rodičovské, na kterém se v pondělí koalice shodla, čelí vláda kritice opozičních stran, které by chtěly pomoci všem rodičům na rodičovské.

Ústupky odmítají i někteří oranžoví poslanci. „Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit na všechny děti, jak chtěla sociální demokracie a prosazovala Jana Maláčová. Proč má být vyšší příspěvek na dítě, které se teprve narodí, než na ty, co již žijí? Dítě je dítě a máme jich málo, proto společnost stárne,“ napsala poslankyně Alena Gajdůšková.

Diskuse ve Sněmovně však může být bouřlivá. Jak Právo informovalo v pátek, pirátská poslankyně Olga Richterová chce zavést automatickou valorizaci rodičovské podobně, jako se každoročně zvyšují důchody. Podle Richterové by rodičovská mohla činit desetinásobek průměrné mzdy. Ta byla loni 31 885 korun, takže rodičovská by mohla činit 318 tisíc.

Směr, kterým Richterová uvažuje, se líbí poslancům v sociálním výboru napříč spektrem včetně jeho předsedkyně Radky Maxové (ANO). Automatická valorizace by podle ní mohla být „východiskem k tomu, abychom se do budoucna takto nedohadovali o navyšování“.

Kromě navýšení rodičovské o 80 tisíc na 300 tisíc korun pro děti narozené po 1. lednu 2020, na kterém se zatím dohodla koalice, se bude jednat také o vyplacení takového příspěvku všem rodičům dětí do čtyř let, bez ohledu na to, zda rodiče už příspěvek vyčerpali, či ne, případně o zvýšení příspěvku pro všechny rodiče, kteří budou po 1. lednu 2020 rodičovskou čerpat.

Všechny varianty mají pochopitelně různý finanční dopad na státní rozpočet. Varianta, která prošla na koalici, by stála zhruba 3 miliardy korun, možnost vyplatit vyšší rodičovskou úplně všem rodinám dětí do čtyř let by vyšla na 11 miliard korun. Návrh, že by si polepšily ty rodiny, které rodičovskou budou k 1. lednu aktuálně čerpat, by stál 8,6 miliardy korun.

Podle údajů ministerstva práce pobírá rodičovskou přes 160 tisíc rodičů dětí do tří let, 46 tisíc lidí ji má rozvrženou jen do dvou let věku a zhruba 65 tisíc lidí je na rodičovské po třetím roce do čtyř let věku dítěte. Jen pět tisíců rodičů čerpá rodičovskou pouze první rok.