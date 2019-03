Renáta Bohuslavová, Novinky

„Skvělá zpráva, důchody stoupnou v příštím roce o 900 Kč, rodičovský příspěvek se zvýší na 300 000 Kč pro nově narozené od 1. 1. 2020, na neplatiče výživného čekají tvrdší tresty od stejného data a zálohované výživné bude od 1. 1. 2021. Dnešní koaliční rada přinesla průlom,“ napsala si na Twitter v pondělí večer Maláčová.

O to více překvapivé je, že po tom, co se vláda na tom v pondělí zjevně shodla, ministryně Maláčová nyní mluví o tom, že teď „během získaného času“ bude možné ještě koaličního partnera přesvědčit, aby rodičovský příspěvek rozšířil na děti do čtyř let, jak původně ČSSD chtěla.

„Vyšlu zákon co nejrychleji na vládu a pak během toho získaného času chceme hledat úspory a chceme otevřít debatu o příjmech státního rozpočtu,“ prohlásila ministryně v České televizi.

Na dotaz Novinek, proč tedy navýšení rodičovského příspěvku v pondělí prezentovala jako velký úspěch a zda tak činí jen kvůli tlaku ze strany rodičů, neodpověděla.

Rodiče kritizovali v příspěvcích na sociálních účtech Maláčové především to, že vláda ANO a ČSSD upřednostnila důchodce, kterým plánuje přidat od příštího roku 900 korun, místo rodin s dětmi. Někteří z nich s navýšením počítali i pro starší děti, a údajně si podle toho i naplánovali mateřství.

„Včerejší výsledek koaliční rady je pro mě začátek, nikoliv konec jednání. Ani já, ani ČSSD jsme nikoho nehodili přes palubu. Ano, zatím jsme se dohodli na zvýšení rodičáku na 300 tisíc pro děti narozené od 1. 1. 2020. Ale to neznamená, že jsem rezignovala a už nebudu chtít, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhli i ti, kteří mají dítě do 4 let věku,“ uvedla Maláčová na výhrady rodičů během úterka.

Schillerová: Maláčová neví, co chce

Obrat a výroky ministryně Maláčové nechápe její koaliční partnerka a ministryně financí Alena Schillerová.

„Zatím jsem zaznamenala jen změnu názorů a je to pro mě signál, že paní ministryně neví, co chce. Bylo jednání koaliční rady, která přijímá nějaké politické kompromisy a na té koaliční radě sami zástupci ČSSD přišli s návrhem, ať se to týká dětí narozených po roce 2020,“ řekla Novinkám ve středu Schillerová a dodala, že pokud se podaří Maláčové peníze ušetřit, tak je možné rodičovský příspěvek rozšířit.

Podle jejích zkušeností se však na MPSV tak velké úspory, jaké by byly třeba, za tak krátkou dobu, nenajdou.