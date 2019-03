Renáta Bohuslavová, Novinky

Soukromou audienci považuje Vondráček za speciální okamžik, s papežem chce řešit i otázky zlepšování vztahů mezi státem a církví.

„Chci se zabývat například charitativní a sociální oblastí a systematickou péčí o rodinu, kde je církev našemu státu vynikajícím partnerem. Budeme se bavit o tom, co a jak bychom mohli ještě zlepšit,” uvedl Novinkám v úterý Vondráček.

papež František

FOTO: Yara Nardi, Reuters

Vondráčka na setkání s hlavou katolické církve v Apoštolském paláci doprovodí i předseda slovenské Národní rady Andrej Danko. Oba by si společně chtěli připomenout výročí 1150 let od úmrtí sv. Cyrila, patrona Evropy a Moravy.

„Pro mne je i vyjádřením kontinuity našeho státu, který se hlásí k tradici Cyrila a Metoděje, k dědictví Velké Moravy a české státnosti,” doplnil Vondráček.

Jako dar s sebou Vondráček veze minci sv. Anežky České a knihu o klášteře sv. Anežky v Praze Na Františku. V listopadu 2019 to bude 30 let, co byla Anežka Vatikánem svatořečena.

Mince sv. Anežky České

FOTO: Novinky,

„Je to poděkování za to, že letos na podzim přijme národní pouť našich věřících včetně vozíčkářů a invalidů. Charitativní činnost sv. Anežky Přemyslovny je papeži Františkovi vzorem pro jeho sociální angažovanost ve světě,” poznamenal šéf Sněmovny.

Cesta do Vatikánu přichází v době, kdy se v Česku řeší možné zdanění církevních restitucí. Předlohu komunistů podpořily kromě opoziční SPD také vládní ČSSD a Vondráčkovo ANO. Ostře to tehdy zkritizoval kardinál Dominik Duka. [celá zpráva]

Sám Vondráček pak v posledních dnech řešil výzvy k tomu, aby opustil post šéfa Poslanecké sněmovny.

Výzvám čelil poté, co se na veřejnost dostaly fotografie, na nichž společně se svým stranickým kolegou a poslancem Miloslavem Janulíkem zpívá a hraje na kytaru na řečnickém pultíku ve Sněmovně. Snímky vznikly v době rekonstrukce sálu v roce 2017, tedy ještě před Vondráčkovým zvolením do čela dolní komory.

Vondráček nejdříve řekl, že ve svém jednání problém nevidí a že dali s kolegou jen tři písničky. Opozice to označila za projev neúcty a arogance a požadovala jeho odstoupení. To Vondráček odmítl a nakonec se za svůj výstup omluvil.